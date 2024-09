Jennifer Lange und Darius Zanders erstes Baby ist geboren

Endlich ist es so weit! In einem Beitrag auf Instagram verkünden Jennifer Lange (30) und Darius Zander (40), dass ihr erstes gemeinsames Baby das Licht der Welt erblickt hat. "Da bist du unser kleines Wunder", heißt es unter dem niedlichen Schnappschuss der kleinen Familie. "Anton kam am 02. September um 20:06 Uhr zu Hause zur Welt. Wir können unser Glück nicht in Worte fassen", verkünden die glücklichen Eltern in der Bildbeschreibung und geben somit auch den Namen ihres Sohnes bekannt: Der Kleine hört auf den Namen Anton.

Die frisch gebackenen Eltern werden in der Kommentarspalte mit zahlreichen Beglückwünschungen überschüttet. "Oh, herzlichen Glückwunsch. Anton stand gar nicht auf dem Bauchbild. Aber zu süß, genießt eure Zeit", schreibt ein Nutzer und bezieht sich damit auf einen früheren Beitrag, in dem Jennifer potenzielle Babynamen bekannt gab. Auch einige bekannte Namen wie Stefano Zarrella (33) und Stephie Stark (29) finden sich unter den Gratulanten und wünschen Jennifer und Darius alles Gute für die erste Kennenlernzeit.

Ende August verabschiedete sich die werdende Mama in die Babypause. "Unser Kleiner macht sich bald auf den Weg zu uns und damit verabschiede ich mich nun in die Babypause", hieß es unter einem Schnappschuss ihres Babybauchs auf der Social-Media-Plattform. Jennifer verkündete, dass sie die verbleibende Zeit ihrer Schwangerschaft und die Vorfreude auf ihren Spross noch in vollen Zügen genießen wolle.

