Baby und nun Heirat: Jennifer Lange und Darius sind verlobt!

Für Jennifer Lange (30) könnte es wohl kaum besser laufen. Mit ihrem Partner Darius Zander (40) erwartet die Influencerin aktuell ihren ersten Nachwuchs. Und nun wird aus Partner bald Ehemann – denn Jenni und Darius haben sich verlobt. Das verkünden sie ganz stolz auf Instagram. Vor einer romantischen Kulisse im Urlaub ging Darius vor seiner Liebsten auf die Knie. "Ja zu dir, ja zu uns, ja zur Liebe. Ich hätte es mir nie schöner vorstellen können. Danke von Herzen für diesen wundervollen Tag, an diesem wundervollen Ort", schwärmt die Bachelor-Gewinnerin unter den Bildern, auf denen sie den Verlobungsring glücklich strahlend in die Kamera hält.

Unter dem Post überschlagen sich die Fans vor Begeisterung und gratulieren dem zukünftigen Ehepaar herzlich. Auch einige prominente Kollegen sind unter den Gratulanten. So schreibt die ebenfalls schwangere Clea-Lacy Juhn (33): "Wow! Alles Liebe für euch!" Und auch Influencerin Citamaass (36) kann ihre Begeisterung nicht zurückhalten. "Ich habe es dir damals gesagt, ihr werdet heiraten. Oh mein Gott, freue mich so für euch", meint sie und setzt noch ein Emoji hinterher, der Freudentränen weint. Von Sharon Battiste (32) und Kimberly Devlin-Mania alias die.kim gibt es ebenfalls Glückwünsche.

Mit ihrem Darius ist Jennifer bereits seit Sommer 2021 zusammen. Zuvor hatte sie einige Zeit eine Beziehung mit ihrem Bachelor Andrej Mangold (37) geführt, mit dem sie sogar bei Das Sommerhaus der Stars antrat. Doch die TV-Liebe sollte nicht halten. Dafür ist Darius nun offenbar der Richtige. Dass die beiden Nachwuchs erwarten, machten sie pünktlich zum Valentinstag offiziell. Das Geschlecht ist noch nicht bekannt, aber die 30-Jährige scheint bereits ein Gefühl zu haben. "Ich habe sehr stark im Gefühl, dass es ein Junge ist. Habe heute Nacht sogar von ihm geträumt. Ob es richtig ist, werden wir dann am 1. Juni erfahren", erzählt sie in ihrer Story.

Instagram / jenniferlange Darius Zander und Jennifer Lange

Instagram / jenniferlange Jennifer Lange, Influencerin

