Kurz vor der Geburt: Alle Infos zu Jennifer Langes Hochzeit

Jennifer Lange (30) und Darius Zander (40) haben sich getraut! In ein paar Wochen dürfen die einstige Der Bachelor-Kandidatin und der Musiker ihren Nachwuchs willkommen heißen. Davor haben sie noch einen besonderen Schritt gewagt: Das Paar hat sich das Jawort gegeben. Am vergangenen Wochenende fand die standesamtliche Trauung der beiden in Köln statt. Anschließend wurde im Kreise der Liebsten gefeiert. Alle Details zur Hochzeit erfahrt ihr im Promiflash-Video.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de