Jax Taylor nach Diagnosen-Bekanntgabe gut gelaunt in L.A.

Vor wenigen Tagen gab Jax Taylor (45) bekannt, dass er unter einer bipolaren Störung und einer posttraumatischen Belastungsstörung leide. Nun ist die US-amerikanische TV-Persönlichkeit erstmals nach ihrer Bekanntgabe wieder in der Öffentlichkeit gesehen worden. Wie Schnappschüsse, die Us Weekly vorliegen, zeigen, spazierte er in einem schicken Look aus einer schwarzen Jeans, einem weißen Hemd, einem Jackett und Sneakern durch die Innenstadt von Los Angeles. Das Model wurde in seiner eigenen Bar erwartet, um dort eine geplante Die Bachelorette-Watch-Party zu hosten.

Wie es aussieht, scheint es dem "Vanderpump Rules"-Star nach der Diagnose und der Offenbarung dieser gut zu gehen. In der Vergangenheit war dem nicht immer so: Jax sei über Jahre hinweg von Unbehagen und Unsicherheit über seine geistige Gesundheit geplagt worden, verriet er kürzlich auf Instagram. Aufgrund dessen habe er sich im Juli in eine intensive stationäre Behandlungseinrichtung begeben, wo er dann die Diagnosen der bipolaren Störung und der posttraumatischen Belastungsstörung bekommen habe. "Es war eine Menge zu verarbeiten und eine emotionale Zeit für mich", gab der Realitystar zu.

Nicht nur seine mentale Gesundheit machte dem 45-Jährigen zu schaffen, sondern auch die Trennung von seiner Frau Brittany Cartwright (35). Das Paar verkündete bereits zu Beginn dieses Jahres, dass sie sich eine Auszeit voneinander nehmen – im Laufe der Zeit geschah dann die endgültige Trennung. Ende August hatte Jax' Ex die Scheidungspapiere eingereicht. Als Grund waren laut Page Six "unüberbrückbare Differenzen" angegeben.

Getty Images Jax Taylor, US-amerikanischer TV-Star

Getty Images Jax Taylor und Brittany Cartwright, "Vanderpump Rules"-Stars

