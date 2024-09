So gut verstehen sich die Söhne von Kim und Khloé Kardashian

Khloé Kardashian (40) und Kim Kardashians (43) Söhne sind genauso eng miteinander verbunden wie ihre berühmten Mütter! Auf Instagram teilte Khloé nun ein süßes Foto von ihrem Sohn Tatum (2), auf dem er seinen Cousin Saint West (8) umarmt. In der Bildunterschrift verriet die The Kardashians-Darstellerin, dass Saint eine ganz besondere Verbindung zu Tatum habe. "Saint ist der absolut Süßeste, wenn es um Babys geht, aber seine Verbindung zu Tatum ist eine, die man nicht erklären kann", schwärmte sie sichtlich gerührt.

Kim kommentierte den Beitrag ihrer Schwester begeistert: "Sainty liebt Tatum so sehr! Wie wir alle." Auch andere User reagierten entzückt auf Khloés Post. "Saint kann so gut mit den Kleinen. Was ein süßes Bild" oder "Er ist wirklich ein Heiliger. So ein liebenswerter kleiner Junge" ist unter anderem in der Kommentarspalte zu lesen.

Khloé teilt regelmäßig niedliche Einblicke in ihr Familienleben. Erst vergangene Woche verkündete die US-amerikanische Reality-TV-Darstellerin im Netz, dass ihre Tochter True Thompson (6) eingeschult wurde. "Erste Klasse! True, ich bin so stolz auf dich! Ich weiß, dass du das unglaublichste Jahr vor dir hast. Ich freue mich so sehr für dich, mein Engel", kommentierte sie eine Reihe von Fotos mit ihren zwei Kids. Der Meilenstein im Leben ihrer Tochter ging ihr dabei sichtlich nahe: "Mir geht es nicht gut, aber ich werde es bis zur Abholzeit auf die Reihe kriegen."

Instagram / khloekardashian Tatum Thompson und Saint West

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und True Thompson im August 2024

