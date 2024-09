So lässig setzt Lisa Mantler ihre runde Babykugel in Szene

Lisa Mantler (22) erwartet derzeit ihren allerersten Nachwuchs. Auf Instagram lässt die TikTokerin ihre Fans regelmäßig an ihrer Schwangerschaftsreise teilhaben – so auch jetzt. In einer aktuellen Story teilt die Blondine einen neuen Schnappschuss von ihrem wachsenden Babybauch. Ihre Körpermitte setzt Lisa dabei mit einem lässigen Outfit gekonnt in Szene: Sie trägt einen figurbetonten Einteiler in Grau in Kombination mit einer schwarzen Oversize-Weste. "Bump is bumping" schreibt Lisa dazu, was so viel bedeutet wie "Bauch ist sichtbar".

Das Geschlecht des kleinen Bauchzwergs hat die 22-Jährige bereits vor wenigen Wochen im Netz verraten: Sie und ihr Ehemann Jonas dürfen sich über einen Jungen freuen. "Was für ein besonderer Moment! Wichtig ist, dass unser Kleiner gesund ist", schrieb Lisa zu einem Post ihrer Gender-Reveal-Party und fügte hinzu: "Immer noch erstaunlich zu wissen, dass wir einen kleinen Jungen bekommen... Ich kann es kaum erwarten!"

Seit März 2023 sind Lisa und Jonas verheiratet. Diesen Sommer gab die gebürtige Stuttgarterin ihre Schwangerschaft im Netz bekannt. Zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Lena (22) gehört sie zu den erfolgreichsten Nutzern der Plattform TikTok, ehemals Musical.ly. Vor einem Jahr gaben die beiden bekannt, dass sie in sozialen Netzwerken künftig getrennte Wege gehen werden. Der bis dahin gemeinsam geführten Kanal wird von ihrer Schwester weitergeführt.

Instagram / lisa Lisa Mantler im September 2024

Getty Images Lisa und Lena Mantler im Juni 2023 in Köln

