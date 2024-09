Spektakulärer Auftritt: Donald Trumps Sohn geht nun zur Uni

Donald (78) und Melania Trumps (54) Sohn feiert den nächsten Meilenstein. Barron Trump (18) machte vor wenigen Monaten seinen Abschluss an der Oxbridge Academy. Für den Sohn des einstigen US-Präsidenten ging es dann auf die Suche nach einer geeigneten Universität. Die Auswahl der Hochschule hielt die Familie Trump lange Zeit unter Verschluss – bis jetzt. Drei Sicherheitsbeamte der Hochschule verraten gegenüber Daily Mail, wo Barron zukünftig studieren wird. Demnach soll der junge Mann in Begleitung des US-amerikanischen Geheimdienstes seinen ersten Uni-Tag an der New York University in Manhattan angetreten haben.

Die Entscheidung, auf welche Universität Barron schlussendlich gehen wird, soll Mama Melania vorbehalten gewesen sein. "Melania wird Barrons Zukunft genauso im Auge behalten, wie sie es während seiner frühen und aktuellen Schuljahre getan hat", erklärte ein Insider gegenüber People und fügte hinzu: "Er ist ihre Welt. Sie ist stolz auf ihn, und sie ist die Hauptentscheidungsträgerin in Bezug auf Barron und seine Zukunft."

Als Barron vor wenigen Monaten seinen Abschluss feierte, soll sein Vater Donald nicht anwesend gewesen sein. Das behauptete zumindest der ehemalige Anwalt des Unternehmers, Michael Cohen, gegenüber Network Live. "Ich wüsste nicht, dass er je zu einer Abschlussfeier seiner Kinder gegangen ist. Schließlich waren es Melania und ich, die Barron auf eine Privatschule schickten", erinnerte er sich damals zurück und fügte hinzu: "Also werde ich keine Träne für ihn vergießen, und ich glaube, dass Melania sehr froh ist, dass er nicht kommt."

ActionPress Barron Trump, Sohn des US-Präsidenten Donald Trump

Getty Images Donald Trump, Melania Trump und Barron Trump im August 2020

