"Überall Autos": So sieht Kylie Jenners Alltag mit Sohn aus

Kylie Jenner (27) ist liebevolle Mutter von Tochter Stormi Webster (6) und Sohn Aire Webster (2). In ihrer Story auf Instagram teilt die The Kardashians-Beauty jetzt einen hinreißenden Einblick in den Alltag mit ihrem Sohn. Auf mehreren Fotos sind kleine Spielzeugautos zu sehen, die unter anderem auf dem Bett der Unternehmerin oder auf einer Anrichte verteilt sind. "Mein Sohn lässt ständig neue, kleine Autos in meinem Bett liegen!", lacht die Schwester von Kim Kardashian (43) und führt aus: "Sie sind überall!"

Neben seiner Liebe zu Spielzeugautos begeistert sich Aire auch für Musik – und das freut sicherlich seinen Vater Travis Scott (33), der ein international gefeierter Rapper ist. In einem Video, das Kylie auf Social Media veröffentlichte, ist der kleine Racker zu sehen, der beherzt den "ABC"-Song zum Besten gibt: Gemeinsam mit seiner berühmten Mama freut er sich und trällert munter und mit lauter Stimme das kultige Kinderlied mit.

Dass ihre beiden Kinder ihr Ein und Alles sind, demonstrierte Kylie außerdem mit einer besonderen Hommage an die zwei. Die 27-Jährige präsentierte stolz eine blaue Handtasche, auf der die Gesichter ihrer Wonneproppen aufgedruckt sind. Bei den Fans kam das auffällige Accessoire besonders gut an. Sie schwärmten im Netz unter anderem: "Die Tasche! Einfach ikonisch."

Anzeige Anzeige

Instagram / kyliejenner Aire Webster und Kylie Jenner im August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihren Kids im Jahr 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Freut ihr euch darüber, dass Kylie private Einblicke in ihren Alltag als Mama teilt? Ja! Ich liebe es, wenn sie ihre Rolle als Mama im Netz zelebriert. Nee, mir gefallen ihr Beauty-Content und Co. viel besser... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de