Süßes Talent: Sohn von Kylie Jenner zeigt Liebe zur Musik!

Wie niedlich ist das denn! Der jüngste Sohn von Kylie Jenner (26) und Travis Scott (33), Aire Webster (2), beweist am Frühstückstisch sein Gesangstalent. In einem herzerwärmenden Video, das der Realitystar auf Instagram teilt, sieht man die beiden zusammen am Morgen frühstücken, bis Kylie den "ABC"-Song anstimmt. Zusammen trällern sie die Zeilen herunter – Aire ist voller Stimmung und nimmt alle Höhen im Lied mit lautem Singen mit. Die Liebe zur Musik scheint wohl in der Familie zu liegen.

Zu dem Video schreibt Kylie: "Aire wurde etwas zu spät für 'Rise and Shine' geboren, aber er kennt meine schönen Bauchmuskeln", und bezieht sich damit auf ein vergangenes virales Video aus dem Jahr 2019, in dem sie für ihre Tochter Stormi ein Lied zum Aufwachen vorsingt. Das Ganze hat sich so weit entwickelt, dass von dem Gesang der 26-Jährigen ein offizieller Song produziert wurde, wie Entertainment Tonight berichtet. Kylie machte sich in den sozialen Medien immer wieder lustig über ihre stimmlichen Fähigkeiten.

Den süßen Moment, den Kylie mit ihren Followern teilt, ist eine Seltenheit. Trotz ihrer Bekanntheit versucht sie in der vergangenen Zeit, ihre beiden Kinder Stormi und Aire nicht oft in der Öffentlichkeit zu zeigen. Den Grund dafür hatte sie in einem YouTube-Video von Hailey Bieber (27) erzählt: "Also habe ich beschlossen, mich ein wenig zurückzuhalten – definitiv, als ich schwanger wurde und anfing, Kinder zu bekommen. Ich glaube, wenn ich meine Persönlichkeit zu sehr gezeigt oder ein bisschen zu viel geteilt habe, hatten die Leute einfach mehr Möglichkeiten, Dinge über mein wahres Ich zu sagen." Die Influencerin nehme sich die Kritik von Leuten sehr zu Herzen, wie sie in einer Folge von The Kardashians offenbarte.

