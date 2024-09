Verrät Justin Bieber hier seinen neuen Kosenamen als Papa?

Vergangenen Monat sind Hailey Bieber (27) und Justin Bieber (30) Eltern geworden. Ihr Sprössling trägt den Namen Jack Blues Bieber und machte aus dem jungen Ehepaar eine kleine Familie. Seit der Geburt ist es ruhig um die Neu-Eltern geworden – doch nun teilte der Sänger eine Reihe Schnappschüssen der vergangenen Tage auf Instagram. Die Bilder spiegeln den Alltag mit Baby wohl sehr gut wider: Snacks und Kuscheltiere, Dinner zu Hause, ein schlafender Justin. Mit einem weiteren Foto könnte der Kanadier sogar seinen neuen Kosenamen verraten haben: Auf einem Foto hält er eine Tasse, auf der die Zeichnung eines Bären abgebildet ist, in die Kamera. Darüber steht: "Papa Bär".

Die 294 Millionen Follower des "Cold Water"-Interpreten scheinen sehnsüchtig auf ein paar Einblicke gewartet zu haben. In kürzester Zeit fluteten sie die Kommentarspalte mit lieben Wünschen für die frisch gebackenen Eltern und ihr Kind. Zudem ist sich die Community sicher, dass dieser Spitzname die perfekte Bezeichnung für Justin in seiner Vaterrolle ist. "Papa Bär Leute", schrieb eine Nutzerin zu dem Foto und fügte ihrem Kommentar ein Herz und ein vor Rührung weinendes Emoji hinzu. "Ich liebe diese Tasse, Papa Bär. Ich hoffe, du und Hailey habt eine tolle Zeit mit Jack", kommentierte ein weiterer Fan. Allzu weit hergeholt ist die Vermutung mit dem Kosenamen nicht: Immerhin ist auch das Profilbild des 30-Jährigen bei Social Media das Gesicht eines Teddybären.

Mit der Geburt ihres kleinen Wunders ging für den Musiker und das Model ein lang ersehnter Wunsch in Erfüllung. Bereits im September 2018 gaben sich die beiden Hollywood-Stars das Jawort. Dieses Eheversprechen erneuerten sie sogar noch einmal: Mit einem emotionalen Video ihrer zweiten Hochzeit gaben die 27-Jährige und ihr Partner vergangenen Mai auch die Baby-News bekannt. In seiner neuen Rolle als Papa soll der "Baby"-Interpret so richtig aufgehen. "Justin ist schon jetzt ein toller Vater", verriet ein Insider gegenüber People.

Instagram / justinbieber Justin Biebers Kaffeetasse

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber auf einem Boot

