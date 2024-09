Was plant Travis Kelce nach seiner Karriere als Footballer?

Travis Kelce (34) hat offenbar große Pläne für seine Zukunft abseits des Football-Feldes! Der NFL-Star, der aktuell für die Kansas City Chiefs spielt, plant nach seiner sportlichen Karriere in die Unterhaltungsbranche zu wechseln – Grund dafür ist seine Moderation einer Episode von Saturday Night Live im vergangenen Jahr. "Er hat es wirklich genossen, Host zu sein, und wenn er in den Ruhestand geht, möchte er sich auf die Schauspielerei und die Moderation konzentrieren. Er hatte einen Riesenspaß bei 'Saturday Night Live'", verrät jetzt ein Insider gegenüber People. Aktuell denke Travis aber nicht daran, seine Karriere bei der NFL zu beenden.

Das machte der 34-Jährige erst kürzlich in der "Rich Eisen Show" deutlich. Er ist nämlich weiterhin motiviert, ein drittes Mal in Folge den Super Bowl zu gewinnen, nachdem die Chiefs im vergangenen Februar den Titel geholt hatten. "Das ist mir überhaupt nicht in den Sinn gekommen. Ich denke, die Aufregung über die Herausforderung in diesem Jahr, die Möglichkeit, es vielleicht ein drittes Mal in Folge zu schaffen – ich denke, das allein war alles, was ich brauchte. Das war ein sofortiger Gedanke, also gab es wirklich keine Chance, dass ich dieses Jahr nicht zurückkomme." Der Sportler folgt dabei auch den Ratschlägen des ehemaligen NFL-Stars Julian Edelman (38), der ihm nahegelegt hat, die Karriere erst zu beenden, wenn er nicht mehr körperlich dazu in der Lage sei, sein Bestes zu geben.

Neben Travis' sportlichen und zukünftigen Showbiz-Ambitionen sorgt auch seine Beziehung zu Taylor Swift (34) stets für Aufsehen. Die Sängerin, die in der vergangenen Saison oft bei Spielen der Chiefs auf der Tribüne zu sehen war, ist erneut Gegenstand von Diskussionen, nachdem die NFL auf X einen Werbeclip veröffentlicht hatte, in dem sie mehrfach zu sehen ist. Einige Fans zeigten sich verärgert, dass Taylor in dem 30-sekündigen Video gleich fünfmal auftaucht, während andere prominente NFL-Spieler wie Brock Purdy (24) und Joe Burrow (27) gar nicht vorkamen. "Warum zum Teufel ist Taylor so oft in diesem Video zu sehen?" oder "Was hat ein Kuss von Travis Kelce und Taylor Swift mit der NFL zu tun?" lauteten nur zwei der zahlreichen negativen Kommentare.

