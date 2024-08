Nach Schauspieldebüt: Travis Kelce auch in Adam-Sandler-Film

Vom Footballfeld auf die Kinoleinwand? Genau das steht Travis Kelce (34) bevor. Anfang dieser Woche verriet Regisseur und Schauspieler Adam Sandler (57) in der "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", dass er plane, dem Freund von Taylor Swift (34) eine "nette Rolle" in seinem neuen Film "Happy Gilmore 2" zu verschaffen. Der Komiker habe mitbekommen, dass Travis Lust auf die Produktion hat und ihn gefragt. Eine Win-win-Situation, denn Adam scheint selbst ein Riesenfan des Sportlers zu sein! "Ihr würdet ihn im echten Leben lieben. Was für ein großer, gut aussehender Kerl", schwärmte er und fügte hinzu: "Er ist ein Hengst und er ist so witzig."

Dass Travis motiviert ist, eine Karriere als Schauspieler zu starten, erwähnte er bereits vor einigen Monaten gegenüber seinem Bruder Jason Kelce (36) im gemeinsamen Podcast "New Heights". "Ich bin auf der Suche nach Filmprojekten", erzählte er. Sein Schauspieldebüt war auch schon vor seinem Auftritt in Adams Film geplant: Der Hottie ergatterte eine Rolle in Ryan Murphys (58) neuer Horrorserie "Grotesquiere", die schon im September dieses Jahres erscheinen wird. Vor der Ausstrahlung ist der aber sonst so selbstbewusst auftretende Travis wohl doch etwas nervös: "Ich hoffe, dass ich ihm das nicht vermassle. [...] Ich kann ihm gar nicht genug für diese Gelegenheit danken."

Die Schauspielerei ist aber nicht das einzige neue Projekt, an das sich der Tight End der Kansas City Chiefs herantraut. Auch als Moderator will der 34-Jährige durchstarten! Im Herbst wird er zum ersten Mal als Moderator vor der Kamera stehen – bei der Spielshow "Are You Smarter Than a Celebrity". Der Ableger der Erfolgsshow "Are You Smarter Than a 5th Grader" soll Berichten von TMZ zufolge am 16. Oktober bei Prime Video an den Start gehen.

Getty Images Travis Kelce, Sportler

Newspress / BACKGRID Travis Kelce beim Cannes Lions Festival

Glaubt ihr, dass Travis das Zeug zum Kinodarsteller hat? Ja, das wird er bestimmt super machen! Na ja, ich bin da noch skeptisch. Ergebnis anzeigen



