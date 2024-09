Sandy Meyer-Wölden turtelt mit ihrem Neuen auf rotem Teppich

Sandy Meyer-Wölden (41) machte vor wenigen Wochen öffentlich, dass sie wieder vergeben ist. Details zu ihrem neuen Partner Alexander Müller behielt das Model für sich – doch nun zeigen sich die beiden total verliebt auf dem roten Teppich. Beim ersten öffentlichen Paarauftritt trug Sandy ein langes, rotes Kleid. Alexander warf sich in einen klassischen, dunklen Anzug mit weißem Hemd. Für die Fotografen posierten sie Arm in Arm und wirkten dabei total verliebt. Interviews gab das Paar keine.

Die freudige Nachricht, dass sie wieder einen Mann an ihrer Seite hat, überbrachte Sandy im gemeinsamen Podcast "Die Pochers - Frisch recycelt" mit Ex-Mann Oliver Pocher (46). "Ja, ich bin glücklich. Ich bin happy. Es ist alles frisch, mal schauen, was die Zukunft bringt", schwärmte die 41-Jährige. Außerdem betonte sie: "Natürlich ist man da sehr realistisch. Wir haben ja alle Ehen, Kinder, Beziehungen, Vergangenheit hinter uns und ja, man geht da mit offenem Herzen dran und schaut, was die Zukunft so bringt."

Wenig später ließ sich Sandy weitere Details zu ihrer Beziehung mit Alexander entlocken. "Alex und ich sind seit ein paar Monaten zusammen", bestätigte die fünffache Mama gegenüber Bild und fügte hinzu, dass ihr Liebster bereits ihre Kids kennengelernt hat. Mit Olli hat Sandy drei Kinder – Tochter Nayla sowie die Zwillinge Emanuel und Elian. Mit einem US-amerikanischen Geschäftsmann bekam sie noch mal Zwillinge. Alexander selbst bringt drei Kinder mit in die Beziehung.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sandy Meyer-Wölden und Alexander Müller

Anzeige Anzeige

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden und ihren drei Kindern

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Sandy und Alexanders ersten öffentlichen Auftritt als Paar? Ich finde, sie hätten ruhig Interviews geben können... Sie sahen super zusammen aus! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de