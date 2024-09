Deutet Stefano Zarrella hier etwa an, dass er vergeben ist?

Seit wenigen Wochen machen Gerüchte die Runde, dass Stefano Zarrella (33) frisch verliebt sein soll – und zwar in Tanja Makarić (27)! RTL konfrontiert den Influencer jetzt direkt mit der Frage, ob es aktuell eine neue Frau an seiner Seite gibt. Zwar gibt es kein klares "Ja" von Stefano, aber eben auch kein direktes "Nein". "Wir sind doch heute hier für den guten Zweck", umgeht der Italiener die Frage gekonnt. Am Ende schafft es der Sender aber doch, ihn ein wenig aus der Reserve zu locken. "Mir geht es privat ganz gut, ich bin happy", gesteht er. Auffällig dabei ist: Stefano wirkt durchgehend verlegen, was er wohl mit einem charmanten Grinsen überspielen möchte.

Zwar gibt es immer noch keine offizielle Bestätigung zu einer möglichen Beziehung zwischen Stefano und Tanja, aber Promiflash wurde bereits im August ein verdächtiges Turtelfoto zugespielt. Darauf zu sehen sind der Bruder von Giovanni Zarrella (46) und eine Dame, die der Ex von Julian Claßen (31) sehr ähnlich sieht. Beide standen wohl im Publikum eines Konzerts des Bochumer Zeltfestivals. Ob es sich dabei wirklich um Tanja handelt oder um eine ganz andere Frau, ist weiterhin unklar.

Auch Tanja heizte erst kürzlich die Gerüchteküche an. Während einer Fragerunde auf Instagram wurde die Schwimmerin von einem Fan gefragt, ob sie nach ihrer Trennung von Julian im April noch an Liebeskummer leide. Daraufhin antwortete die Influencerin: "Es ist am heilen, mein Herz. [...] Es heilt sehr gut." Spielte sie damit etwa auf eine Person an, die ihr über die schwere Zeit hinweg hilft – womöglich sogar Stefano?

Promiflash Stefano Zarrella und eine Unbekannte

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić im Juli 2024

Glaubt ihr, Stefano ist glücklich vergeben? Ja, das ist doch offensichtlich. Nee, ich glaube, das hat nicht mit einer Frau an seiner Seite zu tun. Ergebnis anzeigen



