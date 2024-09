Hier sprühen zwischen Halsey und ihrem Avan Jogia die Funken

Halsey (29) ist seit September 2023 mit Avan Jogia (32) zusammen – und wie Bilder zeigen, die TMZ vorliegen, können die beiden wohl auch nach einem Jahr Beziehung noch immer nicht die Hände voneinander lassen! Das Paar besuchte kürzlich die Party eines US-amerikanischen Magazins und konnte seine Liebe nicht zurückhalten: Die Sängerin und der Schauspieler kamen sich sehr nahe, während sie sich immer wieder in die Arme schlossen und turtelten.

Ob sich die beiden möglicherweise so verliebt zeigen, weil sie beschlossen haben, den nächsten Schritt zu wagen? Kürzlich waren Gerüchte im Umlauf, dass sich die 29-Jährige und der Nickelodeon-Star verlobt haben. Grund dafür waren Schnappschüsse, die Page Six vorliegen: Auf diesen küssen sich Halsey und Avan leidenschaftlich – und die "Without Me"-Interpretin trägt dabei einen verdächtig großen Klunker an ihrem linken Ringfinger!

Bevor Halsey ihre Beziehung zu dem "Victorious"-Darsteller mit einem Beitrag auf Instagram öffentlich machte, erwischten Paparazzi die zwei Stars beim Händchenhalten und Knutschen in Los Angeles. Seitdem halten sie ihre Liebe zwar relativ privat, jedoch liefern sie ihren Fans ab und zu ein paar süße Pärchenauftritte – wie beispielsweise bei der Filmpremiere von "Money Man" im April dieses Jahres, bei der sie gemeinsam auf dem roten Teppich posierten.

BFA Avan Jogia und Halsey im November 2023

Getty Images Avan Jogia und Halsey bei der Premiere von "Money Man" 2024

