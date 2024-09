Krise mit Adrian? Rebecca Ries geht es zurzeit nicht gut

Rebecca Ries macht gerade eine schwere Zeit durch. Die Bachelor-Bekanntheit geht seit ihrer Teilnahme bei Bachelor in Paradise mit Adrian Alian (28) durchs Leben. Doch schon seit mehreren Wochen posten die beiden nicht mehr viel zusammen in den sozialen Medien. Nun hat sich Rebecca in ihrer Instagram-Story gemeldet und erklärt, was bei ihr los ist. "Ich bin seit Längerem etwas inaktiver, das liegt daran, dass es mir zurzeit einfach nicht gut geht. In meinem 'echten' Leben passieren so viele neue Dinge, mit denen ich mich erst mal auseinandersetzen muss", gibt sie ehrlich zu.

Was genau hinter den Kulissen passiert, verrät Rebecca aber nicht. "Ich kann leider aktuell nicht mit euch darüber sprechen – dies wird kommen, sobald ich mit euch über alles reden kann", führt die Influencerin weiter aus. Abschließend bittet sie ihre Fans um Nachsicht: "Seid mir bitte nicht böse, aber ich muss mich zurzeit extrem auf meine Gesundheit konzentrieren und deswegen ist Social Media derzeit uninteressant für mich."

Schon länger hält sich das Gerücht, dass es bei Rebecca und Adrian kriselt. Im Juli mussten sich die zwei bereits rechtfertigen, warum von ihnen nichts mehr komme. "Wir haben beschlossen, die Beziehung nicht mehr so krass in die Öffentlichkeit zu tragen, aufgrund von bösen Augen in der Vergangenheit", erklärten die beiden damals. Fans haben aber eine andere Vermutung: Sie denken, dass die Kandidaten Teil der neuen Staffel von Temptation Island V.I.P. sein werden! Bislang wurden die offiziellen Teilnehmer noch nicht bestätigt.

