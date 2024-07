Rebecca Ries verrät: So steht es um Beziehung mit Adrian!

Sind Rebecca Ries und Adrian Alian (28) noch zusammen? Das fragen sich derzeit einige Fans der Ex-Bachelor in Paradise-Kandidaten. Seit mehreren Wochen zeigen sich die Realitystars nicht mehr gemeinsam im Netz – doch auf eine Liebeskrise soll das Ganze laut Rebecca nicht hindeuten. In ihrer Instagram-Story meldet sich die Beauty nun mit einem Beziehungsstatement zu Wort: "Ich bekomme so viele Nachrichten, was zwischen mir und Adrian ist. Ich sage nur eins, es ist alles gut zwischen uns."

Doch was ist der Grund dafür, dass die Reality-TV-Stars keinen Couple-Content mehr in den sozialen Medien teilen? "Wir haben beschlossen, die Beziehung nicht mehr so krass in die Öffentlichkeit zu tragen, aufgrund von bösen Augen in der Vergangenheit", erklärt Rebecca in ihrer Story. Was genau sie damit meint, führt die Beauty nicht weiter aus. Rebecca versichert lediglich wiederholt: "Aber es ist alles gut."

Statt ihrer Beziehung stand in letzter Zeit eine ganz andere Sache auf Rebeccas Social-Media-Profil im Vordergrund. Zum vierten Mal hatte sich die Bayerin unters Messer gelegt, um sich die Brüste operieren zu lassen – und ließ ihre Community während des gesamten Prozesses teilhaben. Mit den Ergebnissen der bisherigen OPs war sie nämlich total unglücklich: Endlich wollte sie sich wieder wohl in ihrer Haut fühlen. Da eine Operation für sie zu teuer war, half ihr ihre Reality-TV-Kollegin und Freundin Leyla Lahouar (28) aus. "Ich schenke ihr neue Hupen. [...] Sie ist meine Freundin, ich freue mich, wenn ich ihr helfen kann. Sie war so unglücklich mit ihrem Busen", erklärte Leyla im Bild-Interview.

Instagram / whoisbeccs Adrian Alian und Rebecca Ries

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries im Juni 2024

