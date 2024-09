Liebt er sie noch? Jax Taylor spricht erstmals über Trennung

Brittany Cartwright (35) verkündete vor wenigen Tagen, dass sie die Scheidung von ihrem Ex Jax Taylor (45) eingereicht hat. Nun meldet sich Letzterer erstmals nach der Trennung zu Wort. Im gemeinsamen Podcast mit seiner Ex "When Reality Hits with Jax and Brittany" moderiert er die aktuelle Folge alleine und erklärt: "Ich verstehe, warum sie das getan hat, und ich stimme zu, dass das die richtige Entscheidung für unsere Familie ist." Dennoch lässt der Realitystar durchblicken, dass es ihm mit der aktuellen Situation nicht sonderlich gut gehe. Auch für seine einstige Partnerin findet Jax rührende Worte: "Ich werde Brittany immer lieben und für sie sorgen. Sie ist die Mutter meines wunderbaren Sohnes. Alles, was ich mir für uns wünsche, ist, dass wir freundschaftlich miteinander umgehen und hoffentlich sogar richtig, richtig gute Freunde werden."

Jax nutzt die Gunst der Stunde und spricht zudem über seine psychische Gesundheit. Erst vor wenigen Tagen offenbarte der TV-Star, dass er unter einer bipolaren Störung und posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) leidet. Aufgrund seines mentalen Zustands suchte Jax eine stationäre Behandlungseinrichtung auf, in der er 30 Tage verweilte. "Das war ein sehr, sehr beängstigender Schritt für mich, aber er war wirklich notwendig. Es ist etwas, das ich seit vielen, vielen Jahren aufgeschoben habe", erklärt er und fügt hinzu: "Ich weiß jetzt ein bisschen besser, wie es um meine psychische Gesundheit steht. Ich habe einige ernsthafte Medikamente bekommen, die mir sehr geholfen haben." Bevor er aber offener darüber sprechen kann, möchte er seinen Zustand stabilisieren.

Brittany und Jax gingen einige Jahre gemeinsam durchs Leben. Vor rund fünf Jahren gingen die beiden Realitystars den Bund der Ehe ein. Ihr gemeinsamer Sohn Cruz machte das Liebesglück dann 2021 eigentlich perfekt. In den vergangenen Monaten sollen die beiden sich aber überhaupt nicht mehr grün gewesen sein. "Zu diesem Zeitpunkt sind die beiden nicht in der Lage, zusammen im selben Raum zu sein oder miteinander zu kommunizieren. Brittany hat ihre Grenze erreicht und bleibt stark, um das Beste für sich und ihren Sohn zu tun", verriet ein Insider gegenüber People.

Getty Images Jax Taylor im Juli 2021

Getty Images Jax Taylor im Juni 2023

