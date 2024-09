Noah Cyrus überrascht mit blonden Locken à la Marilyn Monroe

Noah Cyrus (24) präsentierte während eines Ausflugs auf den Straßen von New York City einen brandneuen Look. Die Musikerin ließ sich am Donnerstag in einem eleganten Ensemble aus braunem Kleid, schwarzen Plateau-Schuhen und voluminösen, federnden, blonden Locken blicken – eine Frisur, die stark an die verstorbene Popikone Marilyn Monroe (✝36) erinnert. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, posiert die Sängerin gekonnt vor den Kameras und wirkt währenddessen total selbstbewusst.

Normalerweise ist die Schwester von Miley Cyrus (31) bekannt für ihre dunkle Haarpracht – ob die Typveränderung von längerer Dauer oder bloß eine einmalige Sache ist, lässt die 24-Jährige jedoch offen. Dass die Promis aber häufig experimentierfreudig sind, was ihre Haarfarbe betrifft, zeigte auch eine andere Lady zuletzt: The Kardashians-Star Kylie Jenner (27) wechselte von einer dunklen Mähne zu einem flippigen Türkis. Dies ließ sogar Noah aufhorchen und sie stellte sich die Frage, ob die 27-Jährige tatsächlich ihre Haare gefärbt hat. Auf Instagram kommentierte die "Mad At You"-Interpretin einen Beitrag von Kylie mit den Worten: "Ist das eine Perücke?"

Zuletzt präsentierte sich Noah zwar nicht mit einer Perücke, aber dafür mit Extensions in Überlänge. Während einer Bühnenperformance in Hollywood glänzte die Beauty in einem silbernen Kleid, das ihre Figur betonte. Dieses Outfit war aber nicht der eigentliche Hingucker: Ihre dunklen Haare reichten der Tochter von Billy Ray Cyrus (63) bis zu den Waden und wehten leicht im Wind, während sie ihr musikalisches Talent zum Besten gab.

