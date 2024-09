Pinke Barbie: So sexy macht Paris Hilton New York unsicher

Paris Hilton (43) zog mal wieder gekonnt alle Blicke auf sich. Am Donnerstag posierte das It-Girl in einem heißen Look ganz in Pink vor ihrer Wohnung in New York City – und sah dabei der Kultpuppe Barbie zum Verwechseln ähnlich! Die Blondine trug ein drapiertes Kleid mit Cutouts, welches sie mit eleganten High Heels kombinierte. Den knalligen Look rundete Paris mit einer Cat-Eye-Sonnenbrille und einem herzförmigen Täschchen, das ihren Namen ziert, ab.

Dass sich die 43-Jährige so in Schale geschmissen hat, ist kein Zufall. Das auffällige Outfit trug die Hotelerbin nämlich für einen ganz besonderen Anlass: Zusammen mit ihrem Ehemann Carter Reum stattete sie der beliebten Fernsehsendung "The Tonight Show" einen Besuch ab. Seit 2014 wird die Late-Night-Show von Jimmy Fallon (49) moderiert und sorgt tagtäglich für pure Unterhaltung im US-amerikanischen TV.

Seit fast fünf Jahren gehen Paris und ihr Mann Carter schon gemeinsam durchs Leben. Im Februar 2021 gaben die Unternehmerin und der Autor ihre Verlobung bekannt, im November desselben Jahres folgte dann die große Hochzeit. Inzwischen sind die Eheleute auch stolze Eltern von zwei gemeinsamen Kindern: Sohnemann Phoenix (1) und Töchterchen London. Carter hat zudem eine weitere Tochter aus einer früheren Beziehung zu Schauspielerin Laura Bellizzi.

MEGA Paris Hilton im September 2024

Getty Images Paris Hilton und Carter Reum

