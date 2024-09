PR-Masche? Fans vermuten, Stefan Raab trägt einen Fatsuit

Der Countdown für das große TV-Comeback von Stefan Raab (57) läuft: Am 14. September wird er für das Boxkampf-Spektakel "Der Clark Final Fight" vor laufender Kamera in den Boxring steigen. Seit der großen Ankündigung im April teasert der Entertainer das Event immer wieder auf Instagram an. In den Beiträgen macht er aber alles andere als einen fitten Eindruck: Hat der Moderator wirklich einige Kilos zugelegt oder ist das Ganze nur ein PR-Gag? Stefans Fans vermuten, dass der TV-Star die Zuschauer an der Nase herumführen möchte. "Er wird monatelang trainiert haben und einen mega Body präsentieren... Der alte Fuchs weiß, wie man Show macht", kommentiert zum Beispiel ein Social-Media-Nutzer Stefans neuestes Video.

Mit dieser Vermutung scheint der User nicht alleine zu sein: Viele weitere Fans des 57-Jährigen sind sich sicher, dass er sich für die Teaser in einen Fatsuit geschmissen hat. "Er hat locker jahrelang trainiert und spawnt als komplette Maschine", vermutet ein weiterer und bekommt dafür knapp 3.500 zustimmende Likes. Die TV Total-Legende lässt es bisher jedoch offen, in welcher Form sie kommende Woche ihr Comeback bestreiten wird – so oder so wird Stefan aber mit einer Menge Unterstützung rechnen können. "Wir glauben an dich", schreibt unter anderem Die Höhle der Löwen-Bekanntheit Frank Thelen (48), während Sportskanone Pamela Reif (28) hinzufügt: "Er ist zwar schwer, aber sein Kampfgeist wiegt mehr."

2015 verkündete Stefan seine Entscheidung, nach 22 Jahren im Showbusiness nicht mehr vor der Kamera aufzutreten. Knapp zehn Jahre lang mischte er zwar ab und zu noch hinter den Kulissen mit – zu Gesicht bekam man ihn aber nicht mehr. Dass er sich für seine Rückkehr ausgerechnet einen Kampf gegen die Ex-Boxweltmeisterin Regina Halmich (47) überlegte, überraschte auch die Sportlerin selbst. "Ich fühle mich geehrt. Er hätte ja auch jede andere Herausforderung aussuchen können. [...] Aber er hat mich als Herausforderung ausgesucht und daran sieht man doch, wie sehr ihn das triggert", erklärte sie gegenüber Promiflash. Schon zwei Mal traten die beiden gegeneinander an – und sowohl 2001 als auch 2007 ging der Showstar als Verlierer nach Hause.

Anzeige Anzeige

Getty Images Stefan Raab, TV-Star

Anzeige Anzeige

Getty Images Stefan Raab und Regina Halmich bei ihrem Boxkampf in Köln im Jahr 2007

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, es stimmt, dass Stefan sein TV-Comeback durchtrainiert antreten wird? Ja, da bin ich mir sicher. Nein, ich glaube, dass er aktuell wirklich so aussieht, wie er sich bei Social Media zeigt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de