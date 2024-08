Regina Halmich war überrascht von Stefan Raabs Kampfanfrage

Dass Regina Halmich (47) noch einmal gegen Stefan Raab (57) boxen würde, hätte sie selbst nicht gedacht! Am 14. September tritt die Ex-Boxweltmeisterin gegen den Moderator in den Ring – dieser feiert damit nach neun Jahren sein großes TV-Comeback. Was hat die Sportlerin gedacht, als die Boxanfrage des Entertainers reinkam? Im Interview mit Promiflash verrät die Sportlerin: "Ich war sehr überrascht. Nie im Leben hätte ich damit gerechnet. Ich war wirklich sehr, sehr erstaunt. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass er noch einmal gegen mich kämpfen möchte." Sie habe ihn seit zehn Jahren nicht mehr gesehen und auch erst nach der Unterzeichnung des Vertrags mit ihm telefoniert.

Dass der 57-Jährige ausgerechnet mit einem Kampf mit ihr sein großes Comeback im Fernsehen feiern will, sei eine Ehre für sie. "Ich fühle mich geehrt. Er hätte ja auch jede andere Herausforderung aussuchen können. [...] Aber er hat sich mich als Herausforderung ausgesucht und daran sieht man doch, wie sehr ihn das triggert", erklärt Regina gegenüber Promiflash. Stefan ist schon fleißig am Trainieren – angeblich jeden Tag. Davon ist sie begeistert: "Ich finde es toll, wie ernst er den Fight nimmt und wie sehr er trainiert. Das zeigt doch auch, dass er vor mir Respekt hat. Er weiß schon, wenn er nicht trainiert, dann tut es sehr weh."

Auch die 47-Jährige macht sich schon bereit für den großen Tag. Wie sie gegenüber Bild verriet, ist sie auch täglich dabei, Boxübungen zu machen. Diese kombiniere sie mit High-Intensity-Intervall-Training. Somit werde ihr ganzer Körper trainiert. Stefan weiß bereits, was Regina im Boxring draufhat – denn die beiden kämpften schon zweimal gegeneinander, 2001 und 2007. Bei beiden Fights musste der einstige TV Total-Host als Verlierer nach Hause gehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Stefan Raab und Regina Halmich im März 2009 in Hamburg

Anzeige Anzeige

Getty Images Regina Halmich und Stefan Raab im März 2007 in Köln

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Stefan mit dem Kampf gegen Regina sein Comeback feiert? Total cool! Ich freue mich drauf. Na ja. Das muss nicht sein. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de