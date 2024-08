Sandy Meyer-Wöldens neuer Freund kennt ihre Kinder schon

Sandy Meyer-Wölden (41) zeigte sich vor Kurzem frisch verliebt mit ihrem neuen Freund Alexander Müller in New York. Die beiden wurden dabei fotografiert, wie sie gemeinsam durch die nächtliche Stadt spazieren und das Glück der TV-Bekanntheit ist nicht zu übersehen! Auf Nachfrage von Bild bestätigt die Ex-Frau von Oliver Pocher (46): "Alex und ich sind seit ein paar Monaten zusammen." Laut Informationen des Blatts hat der Tech-Unternehmer sogar bereits ihre fünf Kinder kennengelernt!

Das Paar scheint es ernst zu meinen: Neben gemeinsamen Zukunftsplänen begleiteten sie Sandys Zwillinge nach Miami zurück, wo die Kinder bei ihrem amerikanischen Vater leben. Sandy erzählt außerdem, wie sehr sie sich über Alexanders Begleitung zur Hochzeit ihrer besten Freundin in New York freut: "Wir haben einige Tage in meiner alten Heimat Miami verbracht und ich freue mich sehr, dass Alex mich zu der Hochzeit meiner besten Freundin in New York begleitet. Besondere Momente, die man zusammen erleben darf."

Alex und Sandy sind eine waschechte Patchwork-Familie. Die Moderatorin hat drei Kinder mit Olli – Tochter Nayla sowie die Zwillinge Emanuel und Elian – und zwei weitere Zwillinge mit einem US-Geschäftsmann. Alexander bringt drei eigene Kinder in die Beziehung ein.

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden und ihren drei Kindern

Getty Images Sandy Meyer-Wölden, Moderatorin

