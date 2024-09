Trotz 25 Kilogramm Abnahme: Ist Twenty4Tim nicht zufrieden?

Twenty4tim (23) verkündete vor wenigen Tagen ganz offiziell: Er hat stolze 25 Kilogramm an Körpergewicht verloren. Auf seine Leistung ist der Influencer zwar unheimlich stolz, aber ist er auch zufrieden? Im Interview mit RTL verrät er: "Auch ein reduziertes Gewicht macht einen nicht glücklich. Wenn du dieses Selbstbewusstsein nicht hast, dann bringen ja auch 20 Kilo weniger nichts. Das ist ganz wichtig." Insbesondere spricht Tim dabei von seiner mentalen Gesundheit, stellt aber klar: "Aber du kannst durch diese Abnahme wirklich gesunde Routinen entwickeln. [...] Mir geht es auch wirklich sehr gut."

Durch seine Gewichtsreduzierung hat Tim bereits einige Veränderungen in seinem Alltag festgestellt. "Man fühlt sich tatsächlich ein bisschen leichter. Ich schwitze nicht mehr komplett und kann auch eine Treppe ohne Schnappatmung hochgehen", gibt er im Gespräch mit dem Sender zu. Aber wie hat es der 23-Jährige geschafft, sein Gewicht von 103 auf 78 Kilogramm zu reduzieren? Vor allem eine Ernährungsumstellung habe ihm dabei geholfen. Heißt im Klartext: viele Proteine, reduzierte Kohlenhydrate sowie der Verzicht auf Burger und Pizza.

Tim nimmt seine Community im Netz fast täglich mit durch sein Leben. Dementsprechend auch auf seine Abnehmreise, in der er schon einige Höhen und Tiefen erleben musste. Unter anderem kämpfte der gebürtige Kölner mit dem Jo-Jo-Effekt. "Also vor dem Dschungel war ich der Dicke. Dann im Dschungel habe ich abgenommen. Da fanden mich dann alle supermaskulin, sexy und schlank", erzählt er RTL. Die Reaktionen der Social-Media-Nutzer setzten Tim ordentlich zu: "Also die Social-Media-Gesellschaft urteilt eigentlich die ganze Zeit über einen und das ist schon sehr hart."

Anzeige Anzeige

Instagram / twenty4tim Twenty4tim im Jahr 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Twenty4tim im Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Tim offen darüber spricht? Ich finde es super. Nicht so gut. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de