Mitten in der Menge: Markus Söder feiert bei Adele-Konzert

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (57) ist dafür bekannt, seiner Community auf Social Media regelmäßig Einblicke in seinen Alltag und in Ereignisse in seinem Leben zu geben. Neben politischen Anlässen und gutem Essen findet sich nun auch ein Selfie von einem Konzert von Adele (36) in München auf seiner Instagram-Seite! "Fast 80.000 auf der größten globalen Bühne. So etwas gibt es nur in Bayern", schreibt Markus zu seinem Beitrag.

Der 57-Jährige scheint die Show sichtlich zu genießen. Für das volle Konzert-Erlebnis hat er sich anscheinend einen Platz mitten in der Menge gesichert, anstatt abgeschirmt im VIP-Bereich zu sitzen. Herrlich normal – das finden auch die Follower in den Kommentaren. "Eines muss man Ihnen lassen, Herr Söder, absolut authentisch, sympathisch und ein Mann des Volkes", schreibt ein Nutzer unter das Foto des Politikers. Ein anderer stimmt dem zu – mit einem applaudierenden Emoji und den Worten: "Mittendrin – jawoll!"

Es ist nicht das erste Mal, dass der Parteivorsitzende unter Beweis stellt, ein großer Musikfan zu sein. Während seiner Reise nach Schweden Anfang des Jahres ließ er es sich nicht nehmen, einen Abstecher ins ABBA-Museum zu machen. Auf seinem Social-Media-Account dokumentierte der gebürtige Nürnberger seinen Ausflug und verriet: "'Dancing Queen' ist mein absolutes ABBA-Lieblingslied."

Anzeige Anzeige

Getty Images Markus Söder, Politiker

Anzeige Anzeige

Instagram / markus.soeder Markus Söder bei seinem Besuch im ABBA Museum

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Markus auf Social Media so viele Eindrücke aus seinem Leben teilt? Richtig gut, damit zeigt er, dass er auch nur ein normaler Mensch ist. Na ja, ich finde, die Beiträge wirken teilweise unseriös. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de