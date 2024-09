Nach Molly-Trennung: Geht Tommy Fury ins UK-Dschungelcamp?

Erst kürzlich wurde die Trennung von Tommy Fury (25) und Molly-Mae Hague (25) bekannt. Zeit, um seinen Herzschmerz zu verarbeiten, scheint der Sportler allerdings keine zu haben: Wie ein Insider gegenüber The Sun verrät, sei Tommy im Gespräch mit den Produzenten des UK-Dschungelcamps. Letztere hoffen, dass der Halbbruder des Schwergewichtsboxers Tyson Fury (36) an der diesjährigen Staffel von "I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!" teilnehmen wird – schließlich könnte er im Dschungel pikante Details über seine Ex preisgeben und somit die Zuschauerquoten in die Höhe treiben. "Tommy ist ein großartiger Vorschlag als potenzieller Mitbewohner. [...] Sie wissen auch, dass der superfitte Boxer wahrscheinlich ein erstklassiger Kandidat für die jährlichen Dschungel-Dusch-Szenen ist", teasert die Quelle an.

TV-Erfahrung hat der 25-Jährige jedenfalls: Vor fünf Jahren nahm Tommy an der britischen Version von Love Island teil, wo er Molly-Mae kennen und lieben lernte. Gemeinsam belegten sie den zweiten Platz der Show und galten als absolutes Traumpaar. Im vergangenen Jahr durften Tommy und Molly-Mae schließlich ihre gemeinsame Tochter Bambi willkommen heißen, sechs Monate später folgte der Heiratsantrag auf Ibiza. Vor wenigen Wochen gab Molly-Mae dann aber überraschend das Liebes-Aus bekannt. "Ich muss euch schweren Herzens sagen, dass die Beziehung zwischen mir und Tommy zu Ende ist", stellte die Reality-TV-Bekanntheit auf Instagram klar.

Dabei schien alles so perfekt: Neben ihren Hochzeitsplänen hatten Tommy und Molly-Mae sogar vor, ihre Familie zu vergrößern. "Die herzzerreißende Tatsache ist, dass Molly-Mae und Tommy gehofft hatten, diesen Sommer ein zweites Kind zu bekommen", gestand ein Informant im Interview mit Closer Magazine und fügte dem hinzu: "Deshalb haben sie ihre Hochzeitspläne heimlich verschoben, in der Hoffnung, dass sie 2025 ein weiteres Kind bekommen würden." Mittlerweile sei die 25-Jährige aber froh, "dass sie nicht schwanger geworden ist".

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und Tommy Fury im August 2019

Instagram / tommyfury Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi im Januar 2024

