So bekommt Tommy Fury nach Molly-Mae-Trennung klaren Kopf

Tommy Fury (25) und seine Verlobte, die Love Island-Bekanntheit Molly-Mae Hague (25), hatten Mitte August überraschend ihre Trennung bekannt gegeben. Nun spricht der Boxer öffentlich darüber, wie er mit dem Liebes-Aus umgeht. In einem neuen YouTube-Video teilt er seine Form der "Therapie" mit seinen Fans und gibt Einblicke in seine morgendliche Routine. "Ich denke, es gibt nichts Besseres, als früh aufzustehen und eine lange Runde zu joggen. Frische Luft und schönes Wetter, das macht einen bereit für den Tag", schwärmt der Sportler und betont, wie gut er sich nach den turbulenten letzten Wochen fühle.

Von den anhaltenden Gerüchten, dass Tommy Molly-Mae während eines Urlaubs in Mazedonien fremdgegangen sei, lässt sich der Fitnessfan die Stimmung offenbar nicht verhageln: Er zeigt sich im Video sehr positiv gestimmt. "Das beste Mittel zur Therapie ist für mich, rauszugehen und den Kopf freizubekommen", erklärt er. Unterdessen hat auch Molly-Mae verkündet, dass sie ihren Alltag wieder strukturiert hat und sich auf die Arbeit konzentriert.

Die Beauty berichtete kürzlich in einem eigenen Video auf YouTube, wie das Co-Parenting mit der gemeinsamen Tochter läuft. "Wir waren heute Morgen auf dem Spielplatz und dann holte Tommy Bambi am Nachmittag ab. Er verbrachte den Nachmittag mit ihr, und es läuft gut", erzählte sie ihren Followern und fügte hinzu, dass sie sich in letzter Zeit besser fühle. Trotz der emotionalen Herausforderungen der Trennung scheinen beide entschieden, das Beste für ihre Tochter zu tun und ihre positive Einstellung zu bewahren.

Getty Images Tommy Fury, Boxer

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague, TV-Bekanntheit

