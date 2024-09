Neuer Verein: So glücklich zeigt sich Mats Hummels im Netz

Die Sommermonate gab es immer wieder verschiedenste Spekulationen um die Zukunft von Fußballer Mats Hummels (35), der nach der vergangenen Saison Borussia Dortmund verließ: Der Nationalspieler war wohl unter anderem bei den spanischen Klubs Real Sociedad und RCD Mallorca im Gespräch. Doch seit Kurzem steht fest: Mats wechselt zur AS Rom! Wie glücklich der Abwehrspieler bereits bei dem italienischen Verein ist, wird auf Social Media deutlich: Am Samstag teilt er ein Selfie von sich bei Instagram⁣, auf welchem er glücklich strahlt und seinen Daumen nach oben hält. Darunter schreibt er: "Die erste Trainingswoche."

Die zahlreichen Follower des Sportlers beglückwünschen den 35-Jährigen unter dem aktuellen Beitrag. Sowohl deutsche als auch italienische Kommentare betonen überwiegend die Freude über diese neue Station in seiner Karriere. So schwärmt ein Fan: "AS Rom braucht einen Fußballspieler mit Erfahrung und Talent, so wie du es bist!" Ein weiterer Anhänger trauert ihm allerdings schon in Deutschland nach und bittet: "Mats, dein Urlaub ist vorbei, komm jetzt bitte zurück nach Dortmund!"

Mehr als 13 Jahre hat Mats insgesamt für Borussia Dortmund gekickt. Seinen Abgang hat der Star nach dem Ende der Saison schließlich persönlich im Netz bekannt gegeben. Auf Instagram teilte er ein ehrliches und zugleich emotionales Statement. Dabei betonte er, wie viel ihm diese Erfahrung bedeutete: "Es war mir eine riesengroße Ehre und Freude, so lange für den BVB gespielt und den Weg von Platz 13 im Januar 2008 bis zu dem, was Borussia Dortmund heute darstellt, fast durchgehend mitgemacht zu haben."

Getty Images Marius Wolf und Mats Hummels im Dezember 2023

Getty Images Mats Hummels im Juni 2024

