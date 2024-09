Ohne Ben: J.Lo strahlt auf der Premiere von "Unstoppable"

In den vergangenen Tagen wurde viel darüber spekuliert, doch jetzt ist es Gewissheit: Jennifer Lopez (55) kam am Freitag tatsächlich zur Premiere ihres brandneuen Films "Unstoppable" auf das Toronto International Film Festival in Kanada. Auf neuen Fotos der Veranstaltung ist zu sehen, dass die Schauspielerin sich in Schale warf: In einem freizügigen silbernen Kleid posierte sie strahlend für die Fotografen und sorgte damit für einen wahren Wow-Moment auf dem roten Teppich.

Wie bereits vielfach vorab vermutet, blieb ihr Noch-Ehemann und Produzent des Films Ben Affleck (52) der Veranstaltung allerdings fern. Statt sich auf der Premiere blicken zu lassen, zog es der Darsteller vor, in Los Angeles einen entspannten, sonnigen Tag zu genießen. Einige Schnappschüsse, welche unter anderem People vorliegen, beweisen, dass sich Ben am Tag des Events in einem schicken Anzug und mit lässiger Sonnenbrille in Kalifornien amüsierte. Ebenso wie Jennifer in Toronto schien er bester Laune zu sein und lachte von Herzen.

Erst im August dieses Jahres hat das einstige Traumpaar von Hollywood die Scheidung aufgrund "unüberbrückbarer Differenzen" eingereicht. Seit diesem Schritt sah man die Stars einige Zeit nicht mehr gemeinsam – bis vor drei Tagen! Auf Bildern, welche unter anderem Mirror vorliegen, war zu sehen, wie sich die Sängerin und der Regisseur zeitgleich im selben Gebäude in Los Angeles aufhielten. Nur eine halbe Stunde, nachdem J.Lo aufgetaucht war, verließ Ben jedoch den besagten Ort.

Getty Images Ben Affleck beim South by Southwest Filmfestival in Texas, 2023

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, 2023

