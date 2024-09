J.Lo und Ben wurden nach Trennung am selben Ort gesichtet

Im vergangenen Monat hat das einstige Traumpaar Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (52) die Scheidung wegen "unüberbrückbarer Differenzen" eingereicht. Seitdem sah man die beiden nicht mehr zusammen – bis jetzt! Wie neue Fotos zeigen, welche unter anderem Mirror vorliegen, haben sich die Sängerin und der Schauspieler nun möglicherweise erstmals wieder getroffen. Die "On The Floor"-Interpretin wurde am Mittwoch in einem Bürogebäude in Los Angeles gesehen, welches ihr Noch-Ehemann nur eine halbe Stunde nach ihrem Erscheinen verließ.

Die beiden Hollywoodstars beendeten ihre Ehe im Geheimen schon Anfang des Jahres. Die offizielle Trennung folgte laut den Scheidungspapieren jedoch erst am 26. April. Das erneute Ende ihrer Partnerschaft – nachdem sich die beiden schon Anfang der 2000er-Jahre geliebt und dann getrennt hatten – scheint die Musikerin sehr mitzunehmen. So plauderte ein Insider gegenüber Page Six aus, dass sie "traurig und enttäuscht" von Ben sei. Zudem soll sich J.Lo schon kurz nach der Trennung in ihrem gemeinsamen Zuhause nicht mehr wohlgefühlt haben.

Erst vor Kurzem wurde ein Umzugswagen vor dem 62 Millionen Euro Anwesen der zwei Stars gesehen. Nachdem der Darsteller bereits vor einigen Monaten aus ihrem einstigen Liebesnest in Beverly Hills ausgezogen war, folgte inzwischen offenbar auch die 55-Jährige. Der riesige Wagen parkte direkt vor dem Haus und wurde mit etlichen Kartons beladen. Wie ein Insider gegenüber People betonte, war die Unterkunft nicht mehr für J.Lo geeignet: "Es ist viel zu groß für sie und auch mit zu vielen Erinnerungen gefüllt."

