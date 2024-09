Rebel Wilson verbringt kunterbunten Tag mit ihrer Familie

Rebel Wilson (44) genoss einen farbenfrohen Tag zusammen mit ihrer Verlobten Ramona Agruma und ihrer Tochter Royce Lillian Wilson im Polly Pocket Airbnb in Littleton, Massachusetts. Die Pitch Perfect-Schauspielerin teilte auf ihrem Instagram-Account ein paar Bilder, wie sie mit ihrer kleinen Tochter durch das lebensgroße Puppenhaus, das direkt einem Traum der 90er-Jahre entsprungen zu sein scheint, flaniert. Royce scheint ihrer berühmten Mutter dabei wie aus dem Gesicht geschnitten zu sein. In einem lilafarbenen Tüllrock und einem passenden Sweatshirt passte sie sich dem Haus an, während Rebel in einem blauen Kleid strahlte.

Zu ihrem Beitrag schreibt Rebel: "Gestern bin ich mit der Familie nach Boston gefahren, um eine epische Airbnb-Erfahrung zu machen. Das Team hat exakt das klassische Polly-Pocket-Haus nachgebaut und es war das Niedlichste, was man sich vorstellen kann! Danke für diese unglaubliche Reise! Ich bin so glücklich, dass wir Mädels das machen durften!" Auch ihre Verlobte Ramona ist nach dieser Erfahrung hin und weg. "Es hat einfach so viel Spaß gemacht", kommentiert sie den Beitrag ebenfalls.

Rebel und Ramona hatten sich 2022 kennengelernt, als die Schauspielerin bereits ihre Pläne zur Leihmutterschaft schmiedete. In einem früheren Interview mit BBC Radio 4 sprach die 44-Jährige darüber, wie sie Ramona von ihrer bevorstehenden Mutterschaft erzählte: "Ich hatte schon geplant, eine Leihmutter zu nutzen, und hatte mehrere Runden der künstlichen Befruchtung hinter mir. Kurz nach dem Kennenlernen von Ramona erzählte ich ihr von meinen Plänen. Ramona antwortete nur: 'Ich liebe dich und wenn du ein Kind hast, werde ich dein Kind genauso lieben.'" Diese einfühlsame Reaktion und die vertrauensvolle Bindung zwischen den beiden Frauen zeigt, dass Rebel und Ramona als Paar und als Elternteile der kleinen Royce felsenfest zusammenstehen.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson mit ihrer Tochter Royce im September 2024

Getty Images Ramona Agruma und Rebel Wilson bei der amfAR Gala in Cannes 2023

