Rebel Wilson und Ramona Agruma heiraten schon diesen Monat

Die Schauspielerin Rebel Wilson (44) und ihre Verlobte Ramona Agruma lassen noch in diesem Monat die Hochzeitsglocken läuten! Wie Daily Mail erfahren haben will, planen die Turteltauben, sich im Kreise enger Freunde und der Familie auf der italienischen Insel Sardinien das Jawort zu geben. Die Hochzeit sollte ursprünglich erst im Jahr 2025 stattfinden, doch das Paar entschied, die Zeremonie vorzuziehen. Ein Insider verrät: "Rebel will nicht länger warten. Sie ist glücklich, diesen Monat zu heiraten, weil sie sehr verliebt in Ramona ist."

Ob bei der Trauung auch Ramonas Familie anwesend sein wird? Ihre Partnerschaft stellte die Beziehung zwischen der gebürtigen Lettin und ihren Eltern vor einige Herausforderungen. "[Ramonas] Mutter hat sich irgendwann aufgerafft, doch ihr Vater redet immer noch nicht mit ihr. Wir hoffen aber, dass sich das bald ändert", erklärte Rebel in einem Interview mit BBC Radio 4. Das sei auch der Grund gewesen, weshalb die Pitch Perfect-Berühmtheit ihre Schwiegereltern in spe lange nicht kennengelernt habe.

Ihre gemeinsame Tochter Royce wird jedoch mit Sicherheit dabei sein. Die Kleine erblickte Ende 2022 per Leihmutterschaft das Licht der Welt und lässt Rebel und Ramona seither auf Wolke sieben schweben. "Ich kann die Liebe, die ich für sie empfinde, gar nicht beschreiben, sie ist ein wunderschönes Wunder!", hieß es damals in dem Verkündungsbeitrag auf Instagram. In den sozialen Medien lässt die "How To Be Single"-Darstellerin ihre Fans hin und wieder an dem Alltag mit ihren beiden Frauen an der Seite mittels niedlicher Videos und Schnappschüsse teilhaben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ramona Agruma und Rebel Wilson bei der amfAR Gala in Cannes 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson und Tochter Royce

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Rebel und Ramona werden Ausschnitte von ihrer Hochzeit im Netz teilen? Nee, ich glaube, diesen besonderen Tag behalten sie ganz für sich. Ja, mit Sicherheit! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de