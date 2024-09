Sexy: Paris Hilton posiert oben ohne für ein Magazin-Cover

Paris Hilton (43) hat mal wieder die Schlagzeilen erobert: Die Reality-Ikone posiert oben ohne auf dem Cover der September-Ausgabe des Lifestyle-Magazins Nylon. Bekleidet nur mit einer aufgeknöpften Jeans und zwei Eistüten, die ihre Brüste bedecken, setzt die Medienpersönlichkeit ihre Kurven gekonnt in Szene. Neben dieser heißen Aufnahme, die unter anderem Daily Mail vorliegt, zeigt sich die Hotelerbin in verschiedenen freizügigen Outfits – darunter ein tief ausgeschnittener Denim-Jumpsuit und hochhackige Rollschuhe. Die Fotosession wird durch ein Foto, auf dem das It-Girl in Hotpants, bauchfreiem T-Shirt und hochhackigen Schuhen auf der Motorhaube eines roten Cabrios posiert, abgerundet.

Im zugehörigen Interview mit dem Magazin spricht Paris mit ihrer langjährigen Freundin Bebe Rexha (35) über ihr Leben und ihre Karriere. "Menschen sehen mich nicht mehr als die dumme Blondine", erklärt sie und ergänzt: "Sie erkennen, dass ich echte Gefühle habe und verletzlich bin." Die Schauspielerin gibt außerdem zu, dass sie ihre Rolle als naives It-Girl aus der Realityshow "The Simple Life" genutzt habe, um mit verschiedenen Traumata aus ihrer Jugend umzugehen, einschließlich Missbrauch in einem Internat und der unautorisierten Veröffentlichung ihres Sextapes durch ihren Ex-Partner. Jetzt sei sie aber auf einem Weg der Selbstfindung und habe durch ihre Memoiren, Dokumentarfilme und Musik ihre Geschichte zurückerobert.

Auch abseits des Rampenlichts hat sich für Paris viel geändert, insbesondere durch die Gründung ihrer eigenen Familie. Die Sängerin ist seit 2021 mit Carter Reum verheiratet. Das Paar hat zwei Kinder: Phoenix (1) und London. Wie sie im Interview betont, stehen nun Liebe und familiäres Glück im Zentrum ihres Lebens. "In den frühen Tagen meiner Karriere war Ruhm die ultimative Bestätigung", gesteht sie und betont: "Doch ohne wahre Liebe fühlt man sich innerlich leer."

Anzeige Anzeige

Getty Images Paris Hilton, It-Girl

Anzeige Anzeige

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihren beiden Kindern

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefallen euch die Fotos von Paris? Ich finde sie total sexy! Na ja, ich finde, das muss wirklich nicht sein... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de