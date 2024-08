Putzig: Paris Hilton teilt neuen Clip von London und Phoenix

Paris Hilton (43) scheint ihr alltägliches Leben als Mutter in vollen Zügen zu genießen. In ihrer Instagram-Story teilt die zweifache Mama einen süßen Einblick in eine Spiel-Session mit Phoenix (1) und London. "Ich liebe dich", säuselt Paris, während sie den kleinen Phoenix filmt, der mit großen Augen zu ihr hinaufsieht und seine Arme zu einer Umarmung ausbreitet. "Umarmung?", fragt das einstige It-Girl ihren Spross in einer piepsigen Stimme, bevor sie mit der Kamera zu ihrer Tochter schwenkt.

London liegt lachend auf dem Boden und hält ein Kuscheltier in Form eines Mini-Basketballs in den Händen. "Hi London", flüstert Paris und fügt hinzu: "Hi, süßes Mädchen, ich liebe dich". Daraufhin quietscht die Kleine vergnügt, während die 43-Jährige quer durch das kunterbunte Spielzimmer filmt. Neben Schaumstoffmatten, Röhren zum Hindurchkrabbeln und Bauklötzchen sind in dem Video etliche Bücher und Plüschtiere zu sehen – an Spielsachen scheint es den beiden Sprösslingen der "Do Ya Think I’m Sexy"-Interpretin jedenfalls nicht zu mangeln.

Paris liebt es, ihr Privatleben mit ihren Fans im Netz zu teilen. Mehr als 26 Millionen Follower sehen die Einblicke, die die Sängerin in regelmäßigen Abständen veröffentlicht. Zuletzt teilte sie süße Aufnahmen aus ihrem Familienurlaub. Diese zeigen die 43-Jährige mit ihren beiden Kids beim gemeinsamen Entspannen auf einer Jacht. Unter anderem kuschelt Paris darauf innig mit Sohnemann Phoenix in einer Hängematte.

Instagram / parishilton Phoenix, Paris Hilton und London im Juli 2024

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrem Sohn Phoenix im Urlaub, 2024

