Unangenehm? Laura blond belagert "Are You The One?"-Nikola

Nikola Glumac (28) scheint es den Damen von Are You The One – Reality Stars in Love besonders angetan zu haben. Dass der Fokus des TV-Machos auf Laura Morante (33) liegt, scheint Laura Maria Lettgen alias Laura blond, wie sie von Sophia Thomalla (34) genannt wird, jedoch so gar nicht zu gefallen. Sie und Nadja G. haben es sich offenbar zur Aufgabe gemacht, Nikola von seiner aktuellen Flamme abzulenken. Als ihr Objekt der Begierde sich auf dem Weg zum Duschen macht, verfolgen ihn Laura blond und Nadja ins Badezimmer und befeuern ihn förmlich mit sexuellen Anspielungen. "Du kannst dir auch vorstellen, wie Laura dir einen bläst. Oder zu zweit", säuselt Nadja. Doch Nikola versucht standhaft zu bleiben und betont, dass er zurzeit nicht zu haben sei.

Später geht Laura blond direkt auf Angriff und unterbricht Laura M. und Nikolas Massage-Session. "Sollen wir eigentlich heute duschen gehen?", fragt sie frech, woraufhin sie sich einen irritierten Blick von Nikolas Herzensdame einfängt. "Das ist Provokation, checkst du das nicht?", fragt Laura M. ihren Verehrer nachdrücklich und ist sichtlich genervt von der Aufdringlichkeit ihrer Mitstreiterin. Im Gespräch mit Tara Tabitha (31) erklärt Laura blond, dass sie Laura M. im Hinblick auf Nikola nur die Augen öffnen wolle. Als der einstige Prominent getrennt-Teilnehmer sich zwischen Laura und Nadja aufs Daybed legt und sich von den beiden streicheln lässt, scheint seine Standhaftigkeit beinahe ins Wanken zu geraten, doch er kann sich noch einmal aus der Situation retten. Nachdem Laura M. die Sticheleien ihrer Konkurrentinnen eine Weile wortlos beobachtet hat, platzt ihr letzten Endes der Kragen. "Das einzige, was ich die ganze Zeit mitbekomme, ist, dass du die ganze Zeit eine Abfuhr kassierst", konfrontiert sie Laura blond und stellt klar: "Mittlerweile wird es richtig peinlich und ihr verliert langsam euer Gesicht."

Nikola und Laura M. bandeln seit der zehnten Folge miteinander an. Im Gegensatz zu manchen anderen Kandidaten wollen es die beiden langsam angehen lassen. "Ich fand den Nikola schon die ganze Zeit sehr interessant, aber er war exklusiv und da wollte ich auch nicht einfach dazwischengrätschen, weil ich nicht wusste, ob er mich auch interessant findet", erklärte Laura M. in einer früheren Folge. Auch Nikola ärgert sich darüber, nicht früher auf die 33-Jährige zugekommen zu sein. "Ich bin froh, dass ich dich jetzt kennengelernt habe. Weil ich mir immer dachte: 'Boah, die Frau ist echt krass. Du hast ein richtig schönes Aussehen'", schwärmt der Ex von Gloria Glumac (32).

