Sauer auf Nikola Glumac: Nadja will ihn trotzdem im Bett

Bei Are You The One – Reality Stars in Love stehen Partnerwechsel an der Tagesordnung. Besonders Nikola Glumac (28) fällt es offenbar schwer, sich bei so vielen attraktiven Frauen festzulegen. Mit Nadja Großmann hatte er es sich eigentlich verbockt – in der elften Folge der Datingshow jedoch scheint die Beauty ihre Meinung geändert zu haben und beginnt, sich Nikola wieder anzunähern. "Ich will Sex. Du hast mich halt voll horny gemacht. Was soll ich denn machen? Ich bin auch nur 'ne Frau", flüstert sie Nikola voller Verheißung ins Ohr. Der Tattoo-Liebhaber blockt allerdings direkt habt und gibt ihr zu verstehen, dass er nur noch Augen für Laura Morante (33) habe.

Doch die Love Fool-Bekanntheit lässt nicht locker: In der zwölften Folge der Kuppelshow startet sie den nächsten Angriff. "Niko, kann ich morgen eine Massage haben?", will sie von ihm wissen. Doch der 28-Jährige zeigt erneut keine Reaktion. Seine Auserwählte Laura bleibt ebenfalls ganz entspannt und macht ihm klar: "Du kannst hier jede massieren. Ich weiß ja, wo er am Ende des Tages landet."

Daraufhin mischt sich auch Tara Tabitha (31) in die Unterhaltung ein. "Das haben wir alle schon mal geglaubt", reagiert sie auf die Aussage der Brünetten und deutet damit an, dass jede Frau schon einmal gedacht habe, sie sei "die Eine" für den TV-Casanova. Laura zeigt sich dennoch zuversichtlich und antwortet mit einem Lächeln: "Geht vorbei, vielleicht bei mir nicht. Wir schauen mal."

Laura Morante

Tara Tabitha

