War der Kauf der gemeinsamen Villa Ben Afflecks Idee?

So schnell wie Ben Affleck (52) während der Trennung von Jennifer Lopez (55) aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen ist, lässt es sich fast vermuten, er könnte die Villa nicht mehr leiden. Doch tatsächlich soll der Schauspieler derjenige gewesen sein, der die 62 Millionen Euro teure Unterkunft unbedingt haben wollte. "Es war ein riesiger Kompromiss für Jen", verrät eine Quelle gegenüber People und fügt hinzu: "Sie stimmte nur zu, weil es geräumig ist und Platz für beide Familien bietet, einen Fitnessraum und einen Pickleball-Platz, Büroflächen und zwei private Eingänge hat." Eigentlich sei das Haus aber gar nicht ihr Stil. Sie liebe eher romantische Häuser im spanischen Baustil, wie sie in Europa stehen würden.

Ein anderer Informant hält allerdings dagegen. Wie das Magazin weiter berichtet, habe Ben das Haus nie leiden können. Allein der Ort des Hauses – Beverly Hills – sei superlästig für ihn gewesen. "Sein Leben ist in Brentwood. Seine Kinder leben dort. Es war so nervig und nahm so viel Zeit in Anspruch, den Verkehr bis dorthin zu navigieren. Er hat das nie gemocht", erklärte die Quelle. Wer von beiden nun die treibende Kraft hinter dem Hauskauf war, ist jetzt allerdings egal: Die Villa steht seit mehreren Wochen zum Verkauf. Bis jetzt hat allerdings noch kein Käufer an der Immobilie Interesse gezeigt.

Erst Ende August haben Ben und Jennifer die Scheidung öffentlich gemacht. Allerdings wurde schon seit Mai gemunkelt, dass es zwischen den beiden nicht gut läuft. Aufgrund der Trennung hatte die Sängerin sogar ihre Tour verschoben – auch wenn sie damals als Grund auf ihrer Website nur "dringend benötigte Zeit mit ihren Kindern und ihrer Familie" angegeben hatte.

Anzeige Anzeige

Thecelebrityfinder/MEGA Samuel Affleck, Ben Affleck und Fin Affleck im August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez, Musikerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Ben steckte wirklich hinter dem Hauskauf? Nein, auf ihm sollen nur die Kosten sitzen bleiben. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de