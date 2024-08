Nach Scheidungs-News: J.Lo zieht jetzt auch aus Luxus-Villa

Im Scheidungsprozess von Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (52) tut sich was – wie ein Umzugswagen zeigt, der vor dem über 62 Millionen Euro schweren Anwesen der beiden gesichtet wurdet. Der Schauspieler war bereits vor ein paar Monaten aus der Villa in Beverly Hills ausgezogen. Nun zog offenbar auch die Sängerin einen Schlussstrich und packte ihre Siebensachen: Am Donnerstag parkte der Wagen vor dem prächtigen Haus, beladen mit Kartons und vielem mehr. Wie ein Insider gegenüber People berichtete, fühlte sich J.Lo dort nun einfach nicht mehr wohl: "Sie und Ben haben das Haus für die ganze Familie gekauft. Es ist viel zu groß für sie und auch mit zu vielen Erinnerungen gefüllt." Wo sie nun hinzieht, ist nicht klar.

Die Mega-Villa, bekannt als Crestview Manor, erstreckt sich über fünf Hektar Land und verfügt über 12 Schlafzimmer und 24 Badezimmer. Das Paar hatte das Haus trotz eines Hypothekendarlehens über umgerechnet 18 Millionen Euro im Mai still und heimlich über den Makler Santiago Arana auf den Markt gebracht. Es gibt jedoch noch keine Käufer für die Luxusimmobilie, die unter anderem einen Infinity-Pool, eine Zwölf-Auto-Garage sowie Basketball- und Pickleball-Plätze umfasst. Jennifer sucht seit Mai nach einem neuen Zuhause, während Ben bereits am 24. Juli ein weiteres Anwesen in Brentwood für umgerechnet fast 18.5 Millionen Euro gekauft hat – an ihrem 55. Geburtstag.

Jennifer und Ben hatten sich 2001 am Set von Martin Brests Film "Gigli" kennengelernt. Nach einer turbulenten Beziehung und einer abrupten Trennung drei Tage vor ihrer geplanten Hochzeit im Jahr 2004, kamen sie 2021 wieder zusammen und gaben sich ein Jahr später schließlich das Jawort. Am 20. August 2024, dem zweiten Jahrestag ihrer Hochzeit in Georgia, reichte die "On The Floor"-Sängerin die Scheidung ein – getrennt sind sie laut der Scheidungsunterlagen, die TMZ vorliegen, aber bereits seit April.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Februar 2024

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Ehepaar

