Was macht Janina Youssefian eigentlich neben Reality-TV?

Reality-TV-Bekanntheit Janina Youssefian (41) verrät Promiflash, wie ihr Leben außerhalb der Fernsehkameras aussieht! Das Model ist den Fans vermutlich aus Shows wie dem Dschungelcamp oder Promi Big Brother bekannt. Aber abseits des Rampenlichts pendelt Janina derzeit zwischen Mallorca, Deutschland und Schweden hin und her. "Also ich habe ein ganz aufregendes Leben, ich habe eigentlich nie so richtig Ruhe", schwärmt sie im Interview. Besonders in Schweden hat sich Janina derzeit ein zweites Standbein aufgebaut: Seit April betreibt sie dort ein eigenes Ressort, wo sie sich um Social Media und die Gästebetreuung kümmert. In Schweden genießt sie vor allem die Anonymität: "Da kennt mich ja keiner. Da kann ich machen, was ich will. Das ist auch ganz geil!"

Wenn Janina auf Mallorca ist, genießt sie die mediterrane Atmosphäre, doch auch Deutschland bleibt ein fester Bestandteil ihres Lebens. Dort wird sie häufig erkannt und um Selfies gebeten, was ihr offenbar große Freude bereitet. "Hier will jeder am Flughafen ein Selfie oder so. Es wird nie langweilig, sagen wir es mal so!", erzählt sie im Promiflash-Interview begeistert. Ihre verschiedenen Aufenthaltsorte sorgen für jede Menge Abwechslung und halten ihren Alltag spannend.

Neben ihrer TV-Karriere und ihren weiteren Verpflichtungen hat Janina aber gerade mit etwas anderem alle Hände voll zu tun: Sie plant ihre Hochzeit! Erst vor wenigen Wochen plauderte die 41-Jährige aus, dass sie verlobt ist. Dreimal möchte sie heiraten – sowohl in Deutschland und Schweden als auch auf Mallorca. Ende September soll es so weit sein.

AEDT Janina Youssefian beim AEDT-Sommerfest im August 2024

Instagram / janinayoussefian Janina Youssefian, Dschungelcamp-Kandidatin

