Andrew Garfield und Florence Pugh strahlen auf Filmpremiere

Florence Pugh (28) und Andrew Garfield (41) verzauberten den roten Teppich bei der Premiere ihres neuen Films "We Live in Time" am Freitag beim Toronto International Film Festival. Die britische Schauspielerin trug ein tief ausgeschnittenes, mit schwarzen Seidenschleifen verziertes, pinkfarbenes Ballkleid, während ihr Co-Star in einem eleganten grauen Anzug mit braunem Hemd glänzte. Die beiden Filmstars posierten Arm in Arm und zogen dabei alle Blicke auf sich.

In "We Live in Time", einem romantischen Drama unter der Regie von John Crowley, spielt Florence die Rolle der Almut, die an Krebs erkrankt ist, während Andrew ihren Partner Tobias verkörpert. "Almut und Tobias werden durch eine überraschende Begegnung zusammengebracht, die ihr Leben verändert. Durch Momentaufnahmen ihres gemeinsamen Lebens – sie verlieben sich ineinander, bauen ein Haus, werden eine Familie – wird eine schwierige Wahrheit enthüllt, die ihr Fundament erschüttert", heißt es in einer Zusammenfassung von Deadline. Die Premiere im Princess of Wales Theatre rührte nicht nur das Publikum zu Tränen, sondern auch Florence selbst. "Es war so erstaunlich, es war eine solche Freude, diesen Film zu drehen", schwärmte sie in einem Interview, das im Anschluss an die Premiere stattfand.

Abseits der Leinwand zog Florence kürzlich Aufmerksamkeit auf sich, als sie gemeinsam mit Finn Cole (28) auf einer Party in London gesehen wurde, was die Gerüchteküche über eine mögliche Beziehung zum Brodeln brachte. Bereits bei früheren Gelegenheiten wurden die beiden zusammen gesichtet, und Florence kommentierte regelmäßig voller Begeisterung Finns Posts im Netz. Andrew ist seit einigen Monaten in festen Händen: Er geht mit der Ärztin Kate Thomas durchs Leben.

Getty Images Florence Pugh auf dem Toronto International Film Festival 2024

Getty Images Finn Cole, Schauspieler

