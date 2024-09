Jennifer Lopez hätte fast sexy Rache-Dress nicht getragen

Ihren Auftritt bei der Premiere von "Unstoppable" in Toronto wird so schnell wahrscheinlich keiner vergessen: Auf dem roten Teppich glänzte Jennifer Lopez (55) in einem supersexy Kleid, das wirklich tiefe Einblicke erlaubte. Und obwohl sie für die Kameras einen selbstsicheren Eindruck machte, war sie anfangs etwas unsicher, was den Look betraf. Gegenüber People verriet die "On the Floor"-Sängerin: "Es gab eine Diskussion darüber, ob ich es tun sollte oder nicht. Und ich dachte mir, sche*ß darauf." Doch letztendlich hat es sich gelohnt, denn sie fügt hinzu: "Ich habe mich gut gefühlt!"

Das freizügige Kleid besteht eigentlich nur aus zwei glitzernden Stofffetzen, die mithilfe von schwarzen Schleifen vorne und hinten um J.Los Körper angebracht waren. Dabei liegen beide Seiten ihres durchtrainierten Körpers komplett frei. Ob sie das Kleid möglicherweise aus Rache an ihrem baldigen Ex-Ehemann Ben Affleck (52) getragen hatte? Immerhin war er einer der Regisseure für "Unstoppable" und hätte ebenfalls bei der Premiere dabei sein sollen. Tatsächlich aber verbrachte er seinen Abend lieber im sonnigen Los Angeles.

Dass der Schauspieler der Premiere fernblieb, ist nicht überraschend, wenn man die vergangenen Monate in Erinnerung hält. Bereits seit März wurde gemunkelt, dass zwischen Ben und Jennifer eine riesige Ehekrise herrschte. Erst im August hat die "Jenny from the Block"-Interpretin die Scheidung der beiden offiziell gemacht – am Tag ihres zweijährigen Jubiläums. Doch aktuell scheint die Sängerin die Sache mit Humor zu sehen. Bei der Premiere ihres Films in Venedig soll sie laut Entertainment Tonight einem Kollegen lachend gestanden haben: "Ich habe kein gutes Händchen. Es ist, wie es ist."

Getty Images Jennifer Lopez, Hollywoodstar

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juni 2023

