Jennifer Lopez gesteht: Sie traf oft schlechte Partnerwahl

Jennifer Lopez (55) ist frisch wieder Single – erst vor wenigen Tagen reichten sie und ihr Noch-Ehemann Ben Affleck (52) die Scheidung ein. Auf dem roten Teppich des Filmfestivals von Venedig feierte sie die Premiere ihres neuen Films "Unstoppable". Dort traf sie auf ihren Co-Star Bobby Cannavale (54) und laut The Hollywood Reporter führten die beiden ein angeregtes Gespräch, in dem es offenbar auch um die Liebe ging. In einem Video des Magazins gesteht die Schauspielerin ihrem Kollegen: "Ich habe kein gutes Händchen." Angesichts ihrer gerade erst gescheiterten Ehe könnte sie sich damit durchaus auf ihre bisherige Männerwahl beziehen. Aber Jennifer scheint die Tatsache mit Humor zu nehmen. Lachend fügt sie hinzu: "Es ist, wie es ist."

Von ihrer Scheidung scheint J.Lo sich bei der Premiere also nicht die Laune verderben zu lassen. Und dabei hätte es durchaus zu einer unangenehmen Situation kommen können – denn immerhin ist Ben der Produzent des Films. In den Tagen vor dem Event wurde viel spekuliert, ob das Ex-Paar so vielleicht sogar zeitgleich auf dem Red Carpet stehen wird. Dem war aber nicht so. Die 55-Jährige erschien allein und hatte das Rampenlicht in ihrem funkelnden Glitzerkleid für sich. Ben schien damit aber bestens zurechtzukommen. Zeitgleich wurde er laut People bei einem Spaziergang in Los Angeles erwischt. Die Paparazzi-Aufnahmen zeigen den Hollywoodstar mit einem Kumpel durch die Straßen flanieren und das mit bester Laune.

Für Jennifer endet mit dieser Beziehung bereits die vierte Ehe. Von 1997 bis 1998 war sie mit dem kubanischen Schauspieler Ojani Noa (50) verheiratet. 2001 ehelichte sie dann den Tänzer Cris Judd. Aber auch diese Ehe hielt nur wenige Jahre. 2003 war schon wieder Schluss. Nur ein knappes Jahr später wagte sich die "Marry Me"-Darstellerin ein weiteres Mal vor den Altar – und zwar mit dem Musiker und Schauspieler Marc Anthony (55). Eine ihrer längsten Verbindungen, die rund zehn Jahre hielt. Aus dieser Ehe gingen ihre beiden Kinder, die Zwillinge Emme (16) und Maximilian (16), hervor. 2022 folgte schließlich die Heirat mit Ben. Es schien, als hätte sie endlich den Richtigen gefunden. Doch seit dem Frühjahr dieses Jahres kursieren Krisengerüchte, die sich vor wenigen Wochen bestätigten, als die Scheidung eingereicht wurde.

