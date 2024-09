Kelly Ripa klagt scherzhaft über Mark Consuelos' Fitnesswahn

Kelly Ripa (53) sprach in einer aktuellen Episode ihrer Talkshow Live with Kelly and Mark jetzt offen über einen Frustmoment während ihrer Schwangerschaft. Die Schauspielerin und Moderatorin erinnerte sich daran, wie "nervig" es war, dass ihr Ehemann Mark Consuelos beschloss, sich im Fitnessstudio in Bestform zu trainieren, als sie mit ihrem ersten Kind, Michael, schwanger war. "Ich hatte von all diesen mitfühlenden Ehemännern gehört, die gemeinsam mit ihren Frauen zunehmen", sagte Kelly dem Publikum. Anstatt ihr beizustehen, sei Mark jedoch "zu Herkules mutiert", während sie ganze 31 Kilogramm zugenommen habe.

Mark, der die Show zusammen mit seiner Ehefrau moderiert, kommentierte humorvoll: "Du hast das Gewicht für uns beide zugenommen." Während Kelly scherzhaft über ihre Gewichtszunahme sprach, verteidigte er seine Frau und erinnerte daran, dass Michael ein großes Baby gewesen sei. "Er war ein wirklich großes Kind!" wiederholte er zu Kellys Verteidigung. Die Schauspielerin hingegen erinnert sich noch gut an einen Magazinartikel, der damals fragte, ob sie "sieben Babys" in sich trage. Ihr Partner versuchte damals, ihre Stimmung aufzuhellen, kam aber oft direkt aus dem Fitnessstudio mit "hervortretenden Muskeln" nach Hause, was Kelly zum Schmunzeln brachte.

Hinter den humorvollen Kommentaren steckt die starke Verbindung, die Kelly und Mark seit über zwei Jahrzehnten teilen. Das Paar, das sich am Set der Serie "All My Children" kennenlernte, ist seit 1996 verheiratet und hat drei gemeinsame Kinder. Trotz der kleinen Spannungen während der Schwangerschaft sind sie dafür bekannt, eine sehr liebevolle und unterstützende Beziehung zu haben. Kelly hat in Interviews oft geschwärmt, wie ihr Mann sie immer zum Lachen bringt und wie sie es genießen, ihre Familie gemeinsam großzuziehen.

Anzeige Anzeige

Instagram / kellyripa Kelly Ripa und Mark Consuelos mit ihren Kindern

Anzeige Anzeige

Instagram / kellyripa Kelly Ripa und Mark Consuelos

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Kellys Reaktion auf Marks Fitness-Routine während ihrer Schwangerschaft? Superlustig, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich finde ihre Reaktion etwas übertrieben. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de