Macht Lana Del Rey hier ihre Beziehung zu Jeremy offiziell?

Seit einiger Zeit wird gemunkelt, dass Lana Del Rey (39) wieder in festen Händen ist. Bei dem neuen Mann an ihrer Seite soll es sich um Jeremy Dufrene handeln, der als Reiseführer auf Alligator-Touren arbeitet. Auf der Hochzeit von Sängerin Karen Elson (45) war Jeremy wohl die Plus Eins der Sängerin: Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, sind die "Summertime Sadness"-Interpretin und der Bootsführer zu sehen, wie sie händchenhaltend die Electric Lady Studios in New York City verließen, in denen die Hochzeit stattfand.

Beim Verlassen der Hochzeitslocation zeigten sich die mutmaßlichen Turteltauben vertraut und unbeschwert und strahlten glücklich bis über beide Ohren. Zu dem besonderen Anlass trug Lana ein tief ausgeschnittenes babyblaues Neckholder-Kleid, das sie mit rosafarbenen Ballettschuhen kombinierte. Ihre Haare hatte sie zu einer eleganten Hochsteckfrisur zusammengebunden. Der Mann an ihrer Seite glänzte in einem dunkelblauen Anzug, weißem Hemd und braunen Schuhen.

Ende August waren erstmals Gerüchte aufgekommen, dass Lana und Jeremy sich daten – damals war die Musikerin erstmals beim Händchenhalten mit ihm gesehen worden. Im Netz postete er allerdings schon 2019 ein gemeinsames Foto der beiden – sie scheinen sich also schon länger zu kennen. Zuletzt schien die "Video Games"-Interpretin die Romanze jedoch abstreiten zu wollen: Einen Instagram-Post, der über die Beziehung der beiden spekulierte, kommentierte sie mit einem knappen: "Nein".

Getty Images Lana Del Rey im August 2024

Facebook / lanadelrey Jeremy Dufrene und Lana Del Rey im März 2019

