Lana Del Rey äußert sich zu angeblicher Romanze mit Jeremy

Lana Del Rey (39) äußert sich erstmals zu den Gerüchten über eine angebliche Romanze mit dem Alligator-Tourguide Jeremy Dufrene. Die Spekulationen wurden laut, nachdem die Sängerin und der Naturbursche vergangene Woche Händchen haltend vor ihrem Auftritt bei einem Festival gesichtet wurden. Nun kommentiert die Sängerin einen Instagram-Post, der über ihre vermeintliche Beziehung spekulierte, mit einem schlichten "Nein". Während einige Fans den Kommentar als eindeutige Ablehnung der Dating-Gerüchte interpretieren, glauben andere, dass Lana damit lediglich auf die am Ende des Beitrags gestellte Frage, ob Jeremy "eine Red Flag" sei, antwortet.

In den vergangenen Wochen wurden die Musikerin und der Tourguide, die sich seit mindestens fünf Jahren kennen, mehrfach zusammen gesehen, unter anderem beim Einkaufen bei Harrods in London und beim Essen in einem Pub. Interessanterweise änderte Lana laut Daily Mail während eines kürzlichen Konzerts den Text ihres Liedes "Chemtrails Over The Country Club" von "Du wurdest im Dezember geboren und ich im Juni" zu "Du wurdest im März geboren und ich im Juni". Jeremy hat wohl in genau diesem dritten Monat des Jahres Geburtstag.

Ob die "Video Games"-Interpretin ihr Leben aktuell komplett auf links dreht? Erst vor wenigen Tagen fiel ihren eingefleischten Fans auf, dass Lana total verändert aussieht – aber auf eine positive Weise. In einem TikTok-Clip ist sie während eines Auftritts mit einem sonnengeküssten und trainierten Körper zu sehen. "Verdammt, diese Transformation" und "Sie sieht einfach aus wie ein anderer Mensch, heftig", lauteten die Kommentare.

Facebook / lanadelrey Jeremy Dufrene und Lana Del Rey im März 2019

Getty Images Lana Del Rey im August 2024

