Queen Elizabeth wird zum 100. Geburtstag mit Denkmal geehrt

Queen Elizabeth II. (✝96) wird mit einem neuen Monument zu Ehren ihres Lebens und Vermächtnisses gewürdigt: Die Skulptur soll der Öffentlichkeit im St. James's Park in London im Jahr 2026 zugänglich gemacht werden – ein symbolisches Jahr, das den 100. Geburtstag der Monarchin markiert hätte. Die Pläne dazu wurden nach ihrem Tod am 8. September 2022 gemacht. Lord Robin Janvrin, der ehemalige Privatsekretär der Queen, leitet das verantwortliche Komitee, das eng mit der Regierung und dem Königshaus zusammengearbeitet hat, um das Denkmal zu erschaffen. Eine offizielle Ankündigung über die genaue Gestaltung der Skulptur wird laut Mirror an diesem Wochenende anlässlich des zweijährigen Todestages der Königin erwartet. Möglicherweise wird das Denkmal in der Nähe der Statue von Königin Victoria errichtet, die sich vor dem Buckingham Palast befindet.

Neben dem Denkmal sind noch andere Projekte geplant. Wie die Wohltätigkeitsorganisation Royal Parks verriet, werde zu Ehren der verstorbenen Königin im Regent's Park ein Gedenkgarten angelegt. "Die Arbeiten zur Umwandlung einer stillgelegten Gärtnerei im Herzen des Regent's Park in einen wunderschönen, zwei Hektar großen Garten, der im Jahr 2026 eröffnet werden soll, um den hundertsten Geburtstag der verstorbenen Königin zu feiern, sind bereits im Gange", hieß es bereits in einem Statement. Unter anderem soll ein runder Teich geplant sein, "der den Lebensraum für Wildtiere verbessert". Aber auch die Lieblingsblumen der Queen – nämlich Maiglöckchen – sollen ein zentrales Merkmal des Gedenkgartens werden.

70 Jahre lang saß die Queen auf dem britischen Thron: Noch im Juni 2022 feierte die Royal Family im Herzen Londons mit dem Volk. Doch nur wenige Monate später – am 08. September – gab der Palast den Tod der Monarchin bekannt: "Die Queen ist am heutigen Nachmittag friedlich auf Balmoral gestorben. Der König und die Königsgemahlin werden heute auf Schloss Balmoral bleiben und morgen nach London zurückkehren." Mit dem Ableben der Queen wurde ihr ältester Sohn Charles (75) zum amtierende König.

Queen Elizabeth II. im Oktober 2021

Queen Elizabeth bei der Hochzeit von Prinzessin Eugenie, 2018

