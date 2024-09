Rosie und Jason Statham turteln im Griechenland-Urlaub

Rosie Huntington-Whiteley (37) und Jason Statham (57) genießen eine Auszeit im idyllischen Griechenland. Davon teilt das Model verliebte Aufnahmen auf Instagram. "Du und ich werden alles sein, was du dir je erträumt hast", schreibt Rosie zu Aufnahmen, die sie und Jason vor einer malerischen Kulisse zeigen. Auf einem Schnappschuss strahlt die Blondine ihren Liebsten total verliebt an. Auf dem nächsten Foto gibt Jason der Mutter seiner Kinder einen Kuss auf die Wange.

Rosies Fans sind vom Anblick der Schauspielerin und ihres Partners total hin und weg. "Absolut umwerfend! Du strahlst vor Selbstbewusstsein und Eleganz – dieser Look ist pure Magie", kommentiert eine Person. "Ihr passt so gut zusammen", findet ein weiterer Nutzer. "Ihr seid das beste Paar", schwärmt ein Follower.

Das sind nicht die ersten Schnappschüsse, die Rosie vom gemeinsamen Urlaub in Griechenland teilt. Wenige Tage zuvor postete die 37-Jährige Aufnahmen von Jason und der gemeinsamen Tochter Isabella im Pool einer luxuriösen Villa. Der Actionheld wirft seine Tochter spielerisch in die Luft und fängt sie auf. Neben den Pool-Bildern teilte Rosie auch Aufnahmen von sich in Sportkleidung.

Instagram / rosiehw Rosie Huntington-Whiteley und Jason Statham im September 2024

Instagram / rosiehw Jason Statham mit seiner Tochter Isabella

