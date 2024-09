Rosie Huntington-Whiteley teilt süßen Vater-Tochter-Moment

Aktuell scheint Rosie Huntington-Whiteley (37) ziemlich die Seele baumeln zu lassen. Das Model genießt derzeit eine Familienauszeit in Antiparos, Griechenland. Am Freitag teilte sie einen seltenen Schnappschuss auf Instagram, der Jason Statham (57) und ihre gemeinsame Tochter Isabella am Pool ihrer luxuriösen Villa zeigt. Darauf ist der beliebte Actionstar zu sehen, wie er seine zweijährige Tochter spielerisch in die Luft wirft und dabei sichtlich den Ausbruch aus seinem vollen Terminkalender genießt.

Neben den Pool-Bildern zeigte Rosie auch einige atemberaubende Aufnahmen von sich selbst in Sportkleidung während eines Yoga-Workouts, dabei ist ihre durchtrainierte Figur zu erkennen. Die Beauty schrieb zu der sommerlichen Bildergalerie: "Unter der griechischen Sonne." Ihre Fans waren bei diesen Aufnahmen total aus dem Häuschen. "Du siehst so toll aus", "Das Bild aus dem Pool ist wirklich süß" und "Solch ein toller Urlaub", kommentierten drei ihrer etlichen Follower.

Rosie und Jason, die seit 2009 zusammen sind, sind bekannt für ihre zurückhaltende Art – vor allem, was ihr Privatleben angeht. So sollen die beiden bereits seit 2016 verlobt sein. Doch offenbar gibt es für sie keine Eile, in ihrer Beziehung den nächsten Schritt zu gehen: Sie scheinen das Verlobtsein voll und ganz zu genießen. Wie sehr sich Rosie und Jason lieben, betonte Rosie in einem seltenen Interview im Jahr 2021. "Jay ist mein größter Beschützer und ich hoffe, dass er dasselbe von mir behaupten würde", verriet sie gegenüber The Sun.

Instagram / rosiehw Jason Statham mit seiner Tochter Isabella

Getty Images Rosie Huntington-Whiteley und Jason Statham beim Women in Motion Award 2023

