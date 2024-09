Tränen und Zoff: So explosiv wird "Das Sommerhaus der Stars"

Die neunte Staffel von Das Sommerhaus der Stars steht in den Startlöchern. In der Realityshow ziehen acht Promi-Paare in eine WG in Bocholt und müssen in verschiedensten Spielen ihr Geschick und ihre Kommunikationsfähigkeiten unter Beweis stellen. Als würde das nicht schon genug für Konfliktpotenzial sorgen, müssen sich die Kontrahenten dann gegenseitig zum Auszug nominieren, denn nur ein Paar kann die 50.000 Euro einstreichen. Streitereien sind dabei natürlich vorprogrammiert. Nun beglückt RTL die Fans mit einem neuen Trailer und zeigt damit, wie explosiv die diesjährige Staffel wird. Bereits in der ersten Szene stürmt Rafi Rachek (34) aus der Eingangstür heraus, während sein Partner Sam Dylan (33) hinter ihm herrennt und schreit: "Hört auf zu lügen."

Im nächsten Ausschnitt stichelt er außerdem gegen Temptation Island V.I.P.-Kandidat Umut Tekin (27). "Du bist der Fremdgeher", stellt er fest, woraufhin dessen Freundin Emma Fernlund in Tränen ausbricht. Und auch danach scheinen sich die Wogen zwischen den drei Streithähnen nicht geglättet zu haben, denn in einer späteren Szene schreit Emma Sam an: "Bist du geisteskrank, Junge?" Doch nicht nur die unterschiedlichen Charaktere der Teilnehmer dürften für ordentlich Zoff sorgen, auch bei den Spielen ist Stress vorprogrammiert, wie man in der Vorschau erkennen kann: In einem der Spiele geht ein Teilnehmer beispielsweise auf das Mobiliar los und schmeißt es durch die Gegend, während Gloria Glumacs (32) Partner zu ihr sagt: "Fuck mich nicht ab."

Bereits im Vorfeld kam zudem eine Neuerung ans Licht, die einigen WG-Bewohnern wohl den Appetit vermiesen wird: Wie Bild kürzlich berichtete, werden die Bewohner wohl auf Fleisch- und Wurstwaren verzichten müssen. "Vegan? Die können mich am A**** lecken! Wenn es beim Essen kein Fleisch gibt, fehlt mir etwas und beim Sex ist das auch so. Beim veganen Sex fehlt etwas!", soll Sam geschimpft haben, während auch Gloria wetterte: "Ich esse fast jeden Tag Fleisch. Ich will keine Kohlenhydrate essen, mein Körper schreit nach Fleisch."

RTL/ Stefan Gregorowius Sam Dylan und Rafi Rachek, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2024

RTL/ Stefan Gregorowius Umut Tekin und Emma Fernlund, neue "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten

