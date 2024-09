Waren das Brittany Cartwrights Gründe für Trennung von Jax?

Brittany Cartwright (35) und Jax Taylor (45) gehen fortan getrennte Wege. Das gaben die Realitystars bereits vor wenigen Tagen bekannt. Ein Insider will laut OK! nun wissen, wieso sich Brittany von ihrem einstigen Partner trennte. "Der Druck wurde ihr einfach zu viel", verrät die Quelle und fügt hinzu: "Brittany wird Jax immer lieben, aber sie hat es satt, sich von ihm auf der Nase herumtanzen zu lassen."

Dennoch soll Brittany bereits über ein Comeback nachgedacht haben, die Idee aber direkt wieder verworfen haben. "An manchen Tagen denke ich: 'Für Cruz könnten wir es schaffen'. Aber dann denke ich auch: 'Wenn ich zurückkehre, wird es nur dasselbe sein, und ich habe etwas Besseres verdient'", soll die 35-Jährige laut dem Newsportal erklärt haben. Auch ihr Ex-Partner Jax machte bereits deutlich, weiterhin für Brittany Gefühle zu hegen. "Ich werde Brittany immer lieben und für sie sorgen. Sie ist die Mutter meines wunderbaren Sohnes", offenbarte er im Podcast "When Reality Hits with Jax and Brittany", fügte aber dann hinzu, dass er sich in Zukunft eine freundschaftliche Basis mit Brittany wünscht.

Die Entscheidung, sich von Jax zu trennen, fiel Brittany alles andere als einfach. Lange Zeit habe die TV-Bekanntheit über diesen Schritt nachgedacht, wie sie in demselben Podcast bereits vor einigen Tagen erzählte: "Es hat mich viele, viele Jahre und viel Mut gekostet, das Richtige für mich zu tun." Brittany und Jax führten jahrelang ein Leben an der Seite des anderen. Vor rund fünf Jahren traten die beiden sogar vor den Traualtar. Ihr Sohn Cruz machte im Jahr 2021 das Liebesglück rundum perfekt.

Getty Images Brittany Cartwright und Jax Taylor

Instagram / brittany Brittany Cartwright und Jax Taylor mit ihrem Sohn Cruz

